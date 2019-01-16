6天4虐童！網友公認「厚速共」最痛　打一次陰影纏40年

網搜小組／綜合報導

短短6天發生4起虐童案，其中台南1歲女童不幸死亡，讓社會大眾相當憤怒。不過，大部分民眾小時候都有被長輩修理的經驗，一名網友15日在臉書「爆廢公社」PO文表示，兒時不乖哭鬧都會被阿嬤拿「厚速共」（台語，軟的塑膠水管）伺候，意外引來許多討論，「X，這個真的最痛」、「揮下去還有很耳熟的聲音」。

▲原PO覺得被塑膠水管打到超痛。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO提到，最近因為一直看到虐童的新聞，無意間想起自己小時候只要不乖哭鬧，就會被阿嬤拿橘黃色的塑膠水管打，雖然管子看起來軟軟的，打到身上卻是相當疼痛的，「有沒有人也被這個ㄙㄨˋ過（台語，打過）？」

其他網友紛紛留言回覆，兒時長輩常用的「裝備」不外乎就是水管、衣架、皮帶、掃把或藤條，其中被水管打到的痛真的是永生難忘，「X，這個真的最痛」、「揮下去還有很耳熟的咻咻咻聲音」、「能活著長大真是萬幸」、「家長只是給教訓，新聞上的都是往死裡打啊」。

▲拖把、掃把等長條狀的清潔工具也是網友公認的「長輩裝備」之一。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

不過，也有一名中年網友透露，小時候被長輩修理的陰影跟著自己長達40年，就算長大成家了，偶爾還是會想起來，「所以我不打小孩。在我那個年代父親就是威權、就是道理，他的字典裡沒有溝通這兩個字。」

而在台南虐童致死案中，警方從女童寄住的租屋處找到愛到小手、細藤條以及塑膠管，疑似是施暴的工具之一；17歲薛姓母親、薛女堂姐（20歲）、薛女何姓堂姐夫（26歲）以及李姓計車司機（28歲），4人皆向警方坦承只要孩子一哭鬧就會動粗，有時各自動手，有時則是一起打，但除了有使用「不求人」之外，並沒有拿其他器械毆打。至於事情的真相究竟是什麼，警方承諾一定會蒐集完整證據，交給檢方偵辦。