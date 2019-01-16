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稱交往10幾年！怪阿姨怨他「給你騎幾年忘了我」...小鮮肉傻眼：誰認識請領回

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▲陌生怪阿姨私訊他稱「跟他交往10幾年了」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲陌生怪阿姨突然私訊他，稱「跟他交往10幾年了」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

在社群網站上所有人都可以看見你的公開內容，也可以隨意傳送私訊。一名網友日前收到一則陌生阿姨的私訊，對方聲稱和他在一起10多年了，還怨他怎麼可以忘了自己，但他也才29歲，根本不可能跟看起來年近50的阿姨交往那麼久，覺得超級莫名其妙。

網友在臉書「爆怨公社」社團中貼出幾張截圖，他前不久收到一位陌生阿姨的私訊，對方一開頭就問他「在生氣嗎？你有想我嗎？」但他根本不認識這位阿姨，滿頭問號地問「你誰」，對方竟回答「我愛你的女人」、「跟著你十幾年的女人」，聽到這2句他簡直傻眼了，他還不到30歲，搞不懂阿姨在說什麼。

▲陌生怪阿姨私訊他稱「跟他交往10幾年了」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲陌生怪阿姨私訊他稱「跟他交往10幾年了」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲陌生怪阿姨私訊他稱「跟他交往10幾年了」。（圖／翻攝自爆怨公社）

他告訴阿姨自己根本不認識她，阿姨卻開始抱怨他怎麼可以忘了自己，甚至當他問這位陌生阿姨住在哪裡，阿姨還不客氣地說，「給你騎幾年問我住哪裡」，被一個年近50陌生阿姨隨意指控，他無奈地說，「這個女人誰認識，麻煩請領回，不要造成人家家庭戰爭，說跟我10幾年了，但我今年才29而已。」

網友們看到他的貼文也覺得很扯，竟然有人會這樣隨便私訊詭異的內容給陌生人，「人家餓昏了」、「這個媽媽認錯人了嗎」、「天啊，詐騙集團升級版啊」、「我笑死了，他可以當你媽了吧」、「不要這樣嘛，人家都被你騎幾年了，你卻忘了她」、「驚死人喔！她搞錯對象了吧」、「版主10多歲開始吃重鹹？」、「被盜了啦」。

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關鍵字：爆怨公社,怪阿姨,私訊

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