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4人虐女嬰發青亡！李男同居人遭起底「幽默善良」　人妻友淚：是否有誤會

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台南女嬰遭虐死，憤怒民眾包圍警局。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南女嬰遭虐死，憤怒民眾包圍警局教訓。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／綜合報導

台南市一名17歲薛姓母親拿「不求人」毆打小孩全身發紫致死，還被親友爆料「拿菸燙小孩」，另外聯合犯案的李姓同居人、薛女堂姐、薛女何姓堂姐夫3人也承認「只要看到小孩哭鬧就打」，遭質詢後移送法辦。其中李姓同居人被一名女性人妻友人爆出「印象中幽默善良、樂觀親切」，如今卻是成了虐童的凶手，讓她感到不可置信。

院方15日晚間初步檢傷後，發現1歲6個月大女嬰全身滿是瘀傷，大腿整片烏黑紅腫，且身體還有多處疑似被美工刀切劃的刀傷，全身沒有一處沒受傷。在警方介入後，薛母供稱，因小孩中邪不好帶，不停哭鬧才用「不求人」管教，卻不知小孩突然昏厥，與李男緊急送醫後，也不知道孩子會突然死亡。

▲虐童嫌犯移送法辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲虐女嬰4嫌移送法辦。（圖／記者林悅翻攝）

一名女網友在臉書「爆怨公社」起底其中也犯案的李姓司機說，報導中那名施暴的男同居人，是他許久未聯繫的友人，看到新聞當下真的不可置信，「雖然多年未聯繫，但曾經我印象中的他幽默善良，樂觀親切......如今竟成了虐童的壞人，真的不明白這些年他發生了什麼事，會使他變成這樣......。」

原PO則是待在台南那一段時間認識了涉嫌施暴的李姓男子，當初認識時還覺得對方是一個好人，沒想到現在全變了樣；她在留言區表示，那個人以前感覺人很不錯的說，「我也在想是不是有所誤會，因為感覺他真的不像那種人，只是也不知道是不是真的變了...希望是有所誤會，不要消失一個好的人。」

原PO並非幫李男說話，是不敢相信李男變了一個人，但已當媽媽的她看見女嬰身上的傷痕，就忍不住流淚罵說，「身為親生母親怎麼能冷眼旁觀，還下得了手？這還是人嗎？一想到妹妹還活著時有多痛多害怕，一直哭也沒人救她，就覺得好心疼。」

▲女嬰遭母親及同居人凌虐致死，全身遍體麟傷。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

▲遭虐女嬰全身發紫致死。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

女嬰被虐打致死後，祖母在臉書痛斥兇手女兒說，「我把孫子交給妳，妳他X怎麼顧的，一條命就這樣不見，妳最好我們一個交代，我會讓全台南知道妳一個親母跟表姐男朋友有多惡劣。」她也在親人臉書留言，淚訴小孫女的慘況，「全身上下沒有一個地方是好的」、「連指甲全部都一樣」、「剛看到時我們沒力」

台南市第五分局副分局長郭永益說明，薛母、薛女堂姐（20歲）、薛女何姓堂姐夫（26歲）以及李姓同居人（28歲）4人都承認只要女嬰哭鬧就會打小孩，照他們講應該有時候各自，有時一起打，他們在打應該也是沒想那麼多，就是看到小孩哭鬧就打，今年一月因女嬰哭鬧次數頻繁，4人動手次數也變多。

▼17歲生母以「中邪」理由虐打女嬰。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲台南1歲女嬰疑似遭虐死，親生母親照片。（圖／翻攝自當事人臉書）

▼鄉民怒包圍警局等候虐嬰4凶嫌。（圖／記者林悅翻攝）

台南女嬰遭虐死，憤怒民眾包圍警局。（圖／記者林悅翻攝）

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關鍵字：台南,家暴,爆怨公社

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