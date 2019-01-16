人夫路邊滑手機！女騎士mio50發不動...遷怒「一副魯蛇樣」　躺槍男神反擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

一名人夫昨天下班後，騎車去買女兒奶粉，完成任務的他在路邊滑手機休息，剛好旁邊有位小姐正牽車，但就是發動不起來。怎料，對方和他對上眼後，不滿他沒伸援手，竟怒嗆「難怪還在魯」，錯愕的人夫拿出奶粉反擊，並默默地離開現場。

「世界上真的什麼人都有......。」男網友在爆怨公社怒道，昨天他下班後騎車去買東西，順便到藥局拿女兒的奶粉，拿好放進車廂後，他坐機車上滑了一下手機，「旁邊有位小姐騎MIO 50，怎麼發都發不起來，我只是多看兩眼，那位小姐就說話了......。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／地方中心翻攝）

女生不客氣地質問，為何不伸出援手，就在男網友傻眼回應，並不認識對方後，她接著怒嗆，「我就不懂機車，你看到也不會過來幫我，難怪還在魯，一副魯蛇樣。」

發覺女騎士誤會自己單身，他默默從車廂拿出奶粉，並尷尬地說，「我結婚了還有小孩」，然後便帥氣地騎走。網友們看完紛紛替他抱不平，直呼「哪來的自信，敢說這種話」、「這態度太北爛了，想賞兩巴掌給他再走」、「現在又不是農曆七月，怎麼會出現這種」、「典型公主病症狀，是說有長得像公主嗎」、「她應該很自戀」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！