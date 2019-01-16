　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人夫路邊滑手機！女騎士mio50發不動...遷怒「一副魯蛇樣」　躺槍男神反擊

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

機車,滑手機,口罩,低頭族（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

一名人夫昨天下班後，騎車去買女兒奶粉，完成任務的他在路邊滑手機休息，剛好旁邊有位小姐正牽車，但就是發動不起來。怎料，對方和他對上眼後，不滿他沒伸援手，竟怒嗆「難怪還在魯」，錯愕的人夫拿出奶粉反擊，並默默地離開現場。

「世界上真的什麼人都有......。」男網友在爆怨公社怒道，昨天他下班後騎車去買東西，順便到藥局拿女兒的奶粉，拿好放進車廂後，他坐機車上滑了一下手機，「旁邊有位小姐騎MIO 50，怎麼發都發不起來，我只是多看兩眼，那位小姐就說話了......。

▲▼屏東火車站「屏東驛站」商場，開幕以來，爆機車大量違停。（圖／地方中心翻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／地方中心翻攝）

女生不客氣地質問，為何不伸出援手，就在男網友傻眼回應，並不認識對方後，她接著怒嗆，「我就不懂機車，你看到也不會過來幫我，難怪還在魯，一副魯蛇樣。

發覺女騎士誤會自己單身，他默默從車廂拿出奶粉，並尷尬地說，「我結婚了還有小孩」，然後便帥氣地騎走。網友們看完紛紛替他抱不平，直呼「哪來的自信，敢說這種話」、「這態度太北爛了，想賞兩巴掌給他再走」、「現在又不是農曆七月，怎麼會出現這種」、「典型公主病症狀，是說有長得像公主嗎」、「她應該很自戀」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
被控月拿7萬出國玩！妻戳破「肉圓惡爸謊言」：我獨力養家
熊熊健身「G罩杯犯規擠壓」！滿到脹出小背心

關鍵字：女騎士,魯蛇,人夫,牽車,發動,公主,滑手機,宅男,公主病,爆怨公社,神反擊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

澎湖絕技！吃章魚前先用洗衣機？神人用這個全網跪了：不要玩食物

4張圖嚇壞「中華民國美學」！台東政府官員名片高水準　網：我全都要！

網爆楠梓登革熱停課…「學生像逃難」！衛生局說話了：研議開罰50萬

影／志賢不爽了！官員「醉後耍官威」衝上台搶吉他還嗆聲　觀光局認記過

孫安佐「口音超標準」！女粉一聽…耳朵秒懷孕：以為是外國人

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」　網驚：老太婆變正妹

台北50元便當3菜1肉「炒麵吃到飽」　整間店都阿伯！他嘆：年輕人嫌low

挺奶默坐路旁！他被「別人女友」嚇到　網揭真相：撿了就賺8萬

影／時事系小吃店！9字告示「要辣自己包」　老闆驚驚：我怕被打趕快貼啊

100%防非洲豬瘟！農委會將增6部X光機　派航警人員逐一檢查行李

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

《蜘蛛人：離家日》首支電影預告！全球同步釋出

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

新莊垃圾哥「10秒丟包」超熟練 整袋扔山區 網怒：公德心被狗啃

來新北市踩朱立倫地盤？　吳敦義怒：這是中華民國的地盤

100%防非洲豬瘟！農委會將增6部X光機　派航警人員逐一檢查行李

管中閔上任8天遭彈劾　王定宇：「恥」這個字認不認識

6天4虐童！網友公認「厚速共」最痛　打一次陰影纏40年

3歲兒狂講「媽媽會生菜花」　母說破嘴：上天派你來收拾我？

人夫路邊滑手機！女騎士mio50發不動...遷怒「一副魯蛇樣」　躺槍男神反擊

彰化校長遴選爭議　教育部：17校校長應於2月1日如期上任

桃機春節出國爆量！最慘恐塞4小時　林佳龍下令暫停所有非必要工程

胡蘿蔔整根失蹤！兒小聰明vs媽媽法眼　鬥智3天結局超鬧：要去送貨啦

中華民國美學？高雄車站「大貼4字」千人嘴爆　台鐵排眾議繼續放

《蝦皮金頭腦》答案錯了！國小數學題「選對卻GG」　網笑：蝦皮笨頭腦

ZARA試穿運動鞋...驚見「腐爛鼠屍」！扔出來還聞到惡臭…

遭掌摑志工提告！陳思宇辦公室：嚴厲譴責暴力

台東觀海秘境難找卻爆紅！「台版天空之鏡」拍無邊際效果

人民幣退燒！存款餘額首度跌破3,000億元　連3個月衰退

VR互動學英文、走進細胞膜　HTC VIVE FOCUS推教育軟體

隔13年大陸宣布翻拍《宮》！網列演員名單　鐵粉看傻：別毀經典

工研院資策會防堵華為　工商界：企業很早就重視資安

快訊／韓國瑜北上拜會企業家　連勝文、許淑華陪同

郭新政涉「珠寶詐騙案」索賠500萬　2月13日宣判

2018家戶購屋比緩步走揚　土地熱購屋觀望

生活熱門新聞

改裝40年老公寓！她花300萬..

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭..

必買手排車！網驚爆原因：自帶防..

年菜募款低於5成　老人心疼社工

便當50吃到飽　他納悶都沒年輕..

國一妹一天150元零用錢！少拿..

補習班打來！她誠實答2字爆擊工..

澎湖絕技！吃章魚前先用洗衣機？

鑽車縫拒6000私了　拿到收據..

肉圓店「神奇辣椒」10幾罐一早..

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆..

凶煞惡鬼纏身！土地公現身2次收..

企鵝妹半夜發「3語公告」　解釋..

台灣公部門最美的名片　網推爆

更多熱門

相關新聞

處女男結帳前問一句　她怒：哪可換男友

一名女網友和處女座男友去逛好市多（COSTCO），結帳前聽到男友說的話，讓她直呼「我X林X！請問哪裡可以換男友？」其他人笑說，「去櫃台辦退貨吧」；還有人分享問老公要吃什麼晚餐，結果「白眼翻到後腦杓了」。

老媽一轉身　店員糖果硬塞兒嘴裡

女嬰遭虐亡！凶嫌李男遭起底：善良

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭了：好心酸

澎湖絕技！吃章魚前先用洗衣機？

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹妳

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

虐死1歲女嬰　17歲狠母曾發文怒嗆

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

虐死女嬰！狠母曬比基尼：喜歡你不爽我

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！黃博健被黑道綁走

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

NeiNei芭蕾舞考試成績出爐！吳尊曬苦練照

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭了：好心酸

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！萌妹→老公

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞網友

味全龍重返中職　鎖定王建民

加Line用「這2句開頭」讓女生秒回

即／解剖結果出爐！　檢察官：女童被抓頭撞牆

大陸電視新限令：男藝人禁戴耳釘！

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面