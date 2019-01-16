台南女嬰發紫亡　黃偉哲：任何孩子受虐都是這座城市的恥辱





▲女嬰遭母親及同居人凌虐致死，全身遍體麟傷。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

政治中心／綜合報導

台南一歲女童遭薛母及堂姐夫婦、同居人虐打，全身發紫死亡。根據初步相驗結果，女童頭部還出現顱內出血，疑似被抓頭撞牆或是撞地板，前額、後腦均有撞擊跡象。台南市長黃偉哲臉書表示，自己身為人父，同樣不忍心，更痛恨看到虐童新聞，並稱「任何一個孩子遭受虐待，都是這座城市的恥辱」。

黃偉哲臉書指出，每一個人都有責任，照顧可愛的孩子們平安健康長大，迎接他們希望無限的未來，「孩子們是這座城市寄望之所在，我們時時刻刻都要悉心呵護。」

黃偉哲16日受訪時也說，近來虐童事件國人相當重視，所以防微杜漸或深入輔導是我們努力的目標，將來台南市會投入更多資源，與中央在社福的道路上並肩作戰，但希望中央能提供更多資源挹注。

有關女童遭虐案，台南地檢署主任檢查官周盟翔稍早說明，她身上有大量的受虐造成的外傷，腦部也有外傷性出血的情形，而身上沒有刀傷，主要是以用手摳、捏的痕跡，還有疑似棍棒毆打造成的傷痕，另外傷口新舊並陳，分布在身體、四肢，外傷痕跡非常多；至於致命傷必須等進一步解剖報告才能知道，目前初步研判應為顱內出血，會窮盡一切的偵查手段依法積極的來追究行為人的刑事責任。

周盟翔一度哽咽，「每次看到女童心裡都非常痛，我也是2個小女孩的父親，會依照法律來追究刑事責任，絕對會窮盡一切力量為女童討回公道。」