一轉身店員糖果硬塞兒嘴裡　母傻眼：看到糖老娘的話都拋天邊去

網搜小組／綜合報導

幾乎每個家長都會教育小孩不能亂吃陌生人給的食物，一名母親15日在臉書「爆怨公社」PO文指稱，帶兒子出門卻被工讀生年紀的店員塞糖果，「我已經用眼神示意不行，為何當我轉身之後，您卻直接（把糖果）塞入孩子的嘴裡呢？」

▲陌生店員硬塞糖果給別人家的小孩吃，讓原PO相當傻眼。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，平常就會提醒孩子不能拿陌生人給的東西，更不可以把來路不明的糖果吃掉，事發當天一名大約是工讀生年紀的店員想要給兒子吃糖，她先用眼神示意不行，結果一轉身對方竟然直接把糖果塞進孩子嘴裡。

「或許他們（店員）不知道現在父母擔心的點在哪。」原PO表示，離開之後兒子自己承認吃了剛剛哥哥、姐姐給的糖果，讓她相當生氣，「我氣自己的小孩沒有自制能力，時常告誡不能接受陌生人給的東西，萬一有毒怎麼辦？講過幾百次，為何看到糖果老娘講的話都拋到天邊去了！」

▲原PO生氣的點是自己兒子自制力不足。

網友們看完這段經歷，紛紛留言安慰原PO，「畢竟這樣的陌生人很多，真的只能把孩子教好，媽媽辛苦了」、「直接塞嘴裡也太誇張，什麼心態啊？」、「我都直接表明說清楚，『不能吃，謝謝您的好意』，硬塞真的太扯」。

關於陌生人給孩童食物的爭議，警方也宣導了很多年，高雄市婦幼警察隊曾表示，還是有些有心人士會利用孩子的純真，提供食物或是玩具，萬一背後目的藏有性侵害或是毒品等陷阱，後果確實不堪設想，家長以及校方應該從小為孩子建立正確的人身安全觀念，以免發生憾事。