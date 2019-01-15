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殺人假釋犯持鐮刀恐嚇里長　不敢回家、不敢拜票被起訴

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▲殺人假釋犯楊尚謀，被控向台南市關廟區吳姓里長借錢及機車遭拒後，憤而帶2把大鐮刀，騎著機車四處找尋被害人報復，並踢踹被害人住處鐵門，致使尋求連任的被害人不敢拜票，嚴重影響被害人權益。（圖／記者林悅翻攝）

▲殺人假釋犯楊尚謀，被控向台南市關廟區吳姓里長借錢及機車遭拒後，憤而帶2把大鐮刀，騎著機車四處找尋被害人報復，並踢踹被害人住處鐵門，致使尋求連任的被害人不敢拜票，嚴重影響被害人權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

殺人假釋犯楊尚謀，被控於2018年9月間向台南市關廟區吳姓里長借錢及機車遭拒後，憤而多次帶2把大鐮刀，騎著機車四處找尋被害人報復，致使尋求連任的被害人不敢拜票，嚴重影響被害人權益，台南地檢署1月15日依恐嚇危害安全、毀損及公然侮辱等罪嫌提起公訴，檢方並建請法官從重量處。

起訴書指出，被告楊尚謀（39歲，在押）18歲時犯下2死命案，他遭判處無期徒刑，服刑17年，2014年假釋出獄。台南地檢署此次將他起訴，若被法院定罪，之前假釋之殺人罪殘刑25年，得入監服刑。

去年9月26日，楊尚謀向台南市關廟區1名吳姓里長參選人開口借錢及機車未果，當天晚間到隔天，1天內先後4度到參選人住處兼競選服務處內尋釁，踢踹住處鐵門、摔砸搗亂服務處鐵椅與茶具等物，恐嚇參選人，讓對方心生畏懼，不敢返家、不敢拜會選民。

▲殺人假釋犯楊尚謀，被控向台南市關廟區吳姓里長借錢及機車遭拒後，憤而帶2把大鐮刀，騎著機車四處找尋被害人報復，並踢踹被害人住處鐵門，致使尋求連任的被害人不敢拜票，嚴重影響被害人權益。（圖／記者林悅翻攝）


楊尚謀得知吳姓里長報案，拿著2把大鐮刀，騎機車四處找尋被害人，找到之後當面以安全帽、鐮刀作勢欲毆打被害人，並出言「你的頭可以讓我砸三下嗎？」、「我要打死你」、「你如果去報案絕對讓你死」．．恐嚇吳姓里長。

另，同年9月間楊嫌中旬某日上午7時許，在關廟區南雄路1段，見其林姓表弟騎乘機車在該處停等紅燈，他不滿林男曾於十數日前出言規勸其不要再騷擾紫竹宮人員，在該處出言辱罵及徒手掄拳毆打林男及持安全帽持續毆林男頭部多下，致林男頸椎等處受傷及名譽受損。

同9月間某日晚間9時許，在關廟區山西宮廟前廣場，楊尚謀見60歲張男準備宋江陣敲鑼演練，他開口詢問可賺多少錢？張答「作義工」，他無預警徒手強壓對方脖子說「你不想活了嗎？」，作勢砰砰槍擊聲響。另他見林姓身障人士在關廟經營夾娃娃機，恐嚇「你的娃娃機很難夾，我殺人案剛假釋，你去探聽一下我是什麼人，你如果不處理就要讓你的店開不下去 」，恐嚇騷擾對方。林男不堪其擾，請託歸仁分局關廟分駐所黃姓警員到場露面，再由林男當場向楊尚謀表示該警係其親戚，楊尚謀見狀後，始未敢再繼續恐嚇騷擾林男。

對被指控之犯行，楊辯都稱忘記或否認。檢方認楊嫌涉恐嚇危害安全、毀損、傷害、公然侮辱、強制、恐嚇取財未遂等多項罪嫌依法提起公訴。檢方表示，本案有多人被害，數十人連署，楊犯後推卸狡辯、態度不佳，建請法官從重量處以資懲戒。

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關鍵字：殺人,假釋,鐮刀,恐嚇,里長

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