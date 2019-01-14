爐上正在「火烤2歲兒」　詭異單親媽滿身血街上裸奔

▲警察逮捕一名裸奔女子後，竟然在她家中發現一具「正在烤」的男童屍體。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國加州柯汶纳市(Covina)近日發生一起詭異命案，一名幾乎衣不蔽體的亞裔女子，半夜突然跑到街上，而且身上沾有血跡，結果警方在她家中的廚房內，發現爐上正在用小火燒烤一名2歲男童。

這起事件發生在11日凌晨3時25分，一名巡邏員警發現這名30多歲的亞裔女子，身上只有穿「部分衣服」，詭異地在街道上跑來跑去，攔下後更發現她身上有血跡，但卻沒有受傷。女子被盤問時，拒絕透露她的身分以及為什麼會在這裡，雖然試圖逃跑，但最後仍被警方抓住。

警方將該名女子送去進往精神病院進行評估，前往對方家中查看時，意外在廚房的爐頭上發現一具焦黑男童遺體。涉案女子的朋友後來認出，對方的名字叫蜜雪兒(Michelle)，平時是一名慈愛的單親母親，死者艾維斯(Elvis)則是蜜雪兒的親生兒子。

警方表示，由於亞裔女子目前仍在接受精神狀態評估，暫時還不便對外公布她的姓名，等到對方出院，就會以殺人罪嫌起訴，並向對外公布資訊，目前正在尋找男童父親的下落。