爐上正在「火烤2歲兒」　詭異單親媽滿身血街上裸奔

▲警察逮捕一名裸奔女子後,竟然在她家中發現一具「正在烤」的男童屍體。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

美國加州柯汶纳市(Covina)近日發生一起詭異命案,一名幾乎衣不蔽體的亞裔女子,半夜突然跑到街上,而且身上沾有血跡,結果警方在她家中的廚房內,發現爐上正在用小火燒烤一名2歲男童。

這起事件發生在11日凌晨3時25分,一名巡邏員警發現這名30多歲的亞裔女子,身上只有穿「部分衣服」,詭異地在街道上跑來跑去,攔下後更發現她身上有血跡,但卻沒有受傷。女子被盤問時,拒絕透露她的身分以及為什麼會在這裡,雖然試圖逃跑,但最後仍被警方抓住。

警方將該名女子送去進往精神病院進行評估,前往對方家中查看時,意外在廚房的爐頭上發現一具焦黑男童遺體。涉案女子的朋友後來認出,對方的名字叫蜜雪兒(Michelle),平時是一名慈愛的單親母親,死者艾維斯(Elvis)則是蜜雪兒的親生兒子。

警方表示,由於亞裔女子目前仍在接受精神狀態評估,暫時還不便對外公布她的姓名,等到對方出院,就會以殺人罪嫌起訴,並向對外公布資訊,目前正在尋找男童父親的下落。

Toddler Found Killed in Covina Townhouse; Bloodied, Partially-Clothed Mother Detained After Running From Police https://t.co/RiduEJpP2r pic.twitter.com/y7pQmGoNHq