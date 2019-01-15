國道聯結車追撞貨車　撞破護欄「斷頭」飛對向車道

▲聯結車追撞前方貨車後，衝破護欄，車頭斷裂掉在對向車道。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

一輛滿載自小客車的聯結車，15日凌晨行經國道3號南下西湖段時，駕駛疑似精神不濟撞上前方大貨車，聯結車頭和水泥護欄還掉落到北上車道，一名見義勇為的貨車司機見狀急忙用自己的車輛警戒，並通報救人，所幸整起事故僅造成聯結車鄭姓司機受傷送醫，無生命危險。

▲▼聯結車衝撞力大，不僅把護欄撞破一個大洞，車上載運的小客車也不慎掉落2部，造成車頭半毀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

國道警察表示，凌晨2時許，一名鄭姓司機所駕駛的聯結車，上面載著多部自小客車和小貨車，行經國道3號南下西湖路段時，疑似精神不濟，未保持行車距離，不慎追撞上前方大貨車，造成車頭打滑又撞擊中央護欄，車頭和護欄水泥掉落到北上車道；強大的撞擊力道，也把車上載運的其中兩部小客車掉甩落到路面，幾乎半毀。

據目擊車禍的李姓駕駛表示，當時他先把所駕駛的拖車停在後方警戒，怕後方車輛追撞，然後查看聯結車駕駛傷勢如何，再一起幫忙把聯結車駕駛拉出車外送醫，聯結車鄭姓司機頭部遭受外傷，經送醫急救無生命危險。

警方初步調查，不排除是李姓司機夜間行車，精神不濟釀禍，所幸沒有波及其他車輛，否則後果不堪設想，至於事故發生原因，仍由警方調查中。

▲車禍事故現場一片狼藉，所幸聯結車駕駛送醫後無生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）