　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

14歲女友提分手！假釋狼300km「情傷大逃亡」　收留女嚇傻：他有刀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

社會中心／綜合報導

與未滿14歲少女性交，還犯下竊盜、恐嚇等案件的性侵狼潘俊皓（25歲），10日下午在假釋期間破壞電子腳鐐後逃跑，一路北上躲到宜蘭員山，在潛逃22小時後被警方逮捕，這才坦承自己有一個年僅14歲的小女友，但日前對方卻提出分手，心情沉悶之餘才會決定背負情傷展開逃亡，北上尋找網友散心。

▲▼ 潘俊皓3年3張照　網：跪求修圖軟體 。（圖／翻攝畫面）

▲潘俊皓供稱，因小女友鬧分手，心情不佳下才會掙脫電子腳鐐逃跑。（圖／翻攝畫面）

檢警指出，潘俊皓2016年與未成年少女發生性行為，遭判刑6個月，合併竊盜、恐嚇等罪行，應入監服刑2年1個月，在潘嫌入獄後，直到2018年6月才終於獲得假釋，但因其再犯風險高，因此配戴電子腳鐐監控，並實施宵禁，於晚間22時到翌日清晨6時不得外出。

但10日下午，潘嫌卻從台東鹿野偷竊機車，北上騎到花蓮大富車站處，將電子腳鐐破壞後丟棄在此，隨後一路北騎到宜蘭員山投靠網友，逃亡近300公里；檢警發現訊號異常後，立即發布通緝令，短短22小時就將這匹脫疆惡狼逮捕歸案；當記者詢問潘俊皓「為什麼要逃」時，潘嫌還一臉不耐，低著頭回嗆「你問那麼多幹嘛？」

▲▼警方11日上午11時50分在宜蘭一民宅內逮捕惡狼潘俊皓。（圖／地方中心翻攝，下同）

▲記者詢問逃跑原因時，潘俊皓還口氣不耐，反嗆「你問那麼多幹嘛？」（圖／地方中心翻攝）

警方發現，潘嫌10日晚間逃到宜蘭員山後，借宿在網友李女家中；李女事後接受媒體採訪，才知道原來自己收留了性侵通緝犯過夜，嚇得魂不附體，直呼以後再也不敢亂收留網友了。

李女表示，她與丈夫因手遊《傳說對決》而結識潘嫌，3人時常組隊打遊戲，還留下LINE聯繫，雖沒見過面，但算是感情較親暱的網友；而潘嫌平時表示也還算正常，都以「姊姊」、「姊夫」相稱。

▲▼留宿惡狼潘俊皓的女網友也嚇一跳的說：「沒想到他是一匹性侵惡狼！」，並出示潘男臉書大頭貼改成西瓜刀照片及潘男出示摸認識14歲女友胸部的照片，她同時並指出潘男打地鋪之處。（圖／地方中心翻攝，下同）

▲李女好心收留網友過夜，卻不知對方竟是逃跑的性侵狼。（圖／地方中心翻攝）

李女說，先前潘嫌曾向她透露甜蜜戀情，傳來與小女友的合照，還大方告知自己交了一個國中二年級、年僅14歲的小女友，還稱「年紀小，吃不到」；當下李女覺得訝異，但仍叮囑他好好對待這段戀情，耐心等候女友長大。不料10日晚間，潘嫌突然傳訊，表示自己與女友分手、心情很糟，而且錢包還遺失，一時之間無處可去，在LINE中苦苦哀求讓他借住一晚，當時李女心生憐惜，這才心軟答應。

▲▼台東性侵假釋狼潘俊皓。（圖／東森新聞）

▲▼台東性侵假釋狼潘俊皓。（圖／東森新聞）

▲▼台東性侵假釋狼潘俊皓。（圖／東森新聞）

▲潘嫌曾傳訊秀恩愛，沒想到分手來得這麼快，為解情傷，苦苦哀求李女收留。（圖／東森新聞）

「他無預警就出現了！」李女說，原本丈夫覺得雙方素未謀面，突然開口要來家裡過夜實在不妥，但看潘嫌心情很糟，於是便與他相約在公園喝酒，見他未有異狀，直到凌晨才將他帶回家中，並讓讓他打地舖休息。

李女回憶，期間她也曾好奇詢問潘嫌，為何要交年紀這麼小的女友？結果潘嫌竟回「年紀大的我都不喜歡！」李女當下聞言後也並未多想，因隔日還要上班，便先回房睡覺，只留下丈夫與潘在客廳徹夜打《傳說對決》，2人一直打到早上10點才因丈夫要睡覺而作罷。

▲▼留宿惡狼潘俊皓的女網友也嚇一跳的說：「沒想到他是一匹性侵惡狼！」，並出示潘男臉書大頭貼改成西瓜刀照片及潘男出示摸認識14歲女友胸部的照片，她同時並指出潘男打地鋪之處。（圖／地方中心翻攝，下同）

▲潘嫌在客廳中打地舖休息，還與李女丈夫徹夜打手遊。（圖／地方中心翻攝）

「這個人很危險！」丈夫脫身後返回房間，臉色驚恐的告訴李女，2人在客廳打團戰打到一半，潘嫌還突然掏出隨身攜帶的西瓜刀向他展示，甚至還拍照、當著他的面將遊戲大頭貼改成「西瓜刀照」；李女聽聞後也傻眼，「那你怎麼還有辦法跟他打電動打到天亮？」

直到11日接近中午時，警方才突然出現敲門，並將還在睡夢中的潘嫌帶走，直到這時李女才驚覺原來平時打團戰的好網友，竟然是假釋脫逃的性侵狼，嚇得直呼以後不敢再亂收留網友，也幸好潘嫌借住期間除了亮刀外未有其他脫序舉動；李女的阿公還向潘嫌喊話，年輕人未來還很長，「做錯事就要好好面對！」

▲▼留宿惡狼潘俊皓的女網友也嚇一跳的說：「沒想到他是一匹性侵惡狼！」，並出示潘男臉書大頭貼改成西瓜刀照片及潘男出示摸認識14歲女友胸部的照片，她同時並指出潘男打地鋪之處。（圖／地方中心翻攝，下同）

▲潘嫌打傳說打到一半，還突然掏出隨身攜帶的西瓜刀把玩。（圖／地方中心翻攝）

ET快訊
女神出關「101喝下午茶」！0偽裝被拍　網驚：本人超美
惡妻囚丈夫3年！「聯手同村男人」鎖鐵籠：他不會賺錢養家
新婚妻突懷孕！他看「綠色簡訊」崩潰：我們還沒洞房耶

關鍵字：假釋,性侵,台東,未成年少女,潘俊皓,電子腳鐐,國中生,收留

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

14歲女友提分手！假釋狼300km「情傷大逃亡」　收留女嚇傻：他有刀

大甲溪電廠放尾水…3釣客驚呆困沙洲　「生火取暖3hrs」待援

醫學系女大生鑽車縫…後座爆頭慘死　小黃運將「違停公車格」無罪

快訊／新北泰山「休旅車擦撞機車」　騎士命危搶救中

張啟元輸慘！「駭客之神」蘇柏榕17歲入侵總統府　警方：2人等級不同

美肌開到爆！微胖假釋狼「手刺瞎趴六芒星」　鄰嘆：只能騙騙國中生

曳引車、公車「雙邊夾殺」！女騎士縫中倒地遭輾　上班途中爆頭亡

淯薪園長狂撇關係！社會局「怒罰30萬」狠打臉　虐嬰3師資訊曝光

新婚妻突懷孕！桃園男看「綠色簡訊」崩潰：我們還沒洞房耶

名嘴爆職棒球員陳鴻文打假球　竟是卡拉OK喝酒聽的傳聞

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

「來去高雄」MV包50萬拍攝費　白冰冰親自作詞路名編成RAP

丫頭出國連Swim都不會拼　說出4個單字神結局展開

「這群人」石頭北海道下跪求婚　尼克看牙到一半突見證

南科大廠作業員爆「純白混戰」　無塵室裡互毆！網笑：好乾淨XD

14歲女友提分手！假釋狼300km「情傷大逃亡」　收留女嚇傻：他有刀

大甲溪電廠放尾水…3釣客驚呆困沙洲　「生火取暖3hrs」待援

醫學系女大生鑽車縫…後座爆頭慘死　小黃運將「違停公車格」無罪

快訊／新北泰山「休旅車擦撞機車」　騎士命危搶救中

張啟元輸慘！「駭客之神」蘇柏榕17歲入侵總統府　警方：2人等級不同

美肌開到爆！微胖假釋狼「手刺瞎趴六芒星」　鄰嘆：只能騙騙國中生

曳引車、公車「雙邊夾殺」！女騎士縫中倒地遭輾　上班途中爆頭亡

淯薪園長狂撇關係！社會局「怒罰30萬」狠打臉　虐嬰3師資訊曝光

新婚妻突懷孕！桃園男看「綠色簡訊」崩潰：我們還沒洞房耶

名嘴爆職棒球員陳鴻文打假球　竟是卡拉OK喝酒聽的傳聞

亞足賽／2分鐘進2球　衛冕軍澳洲3比0退巴勒斯坦取首勝

丁守中舉證「違憲違法」　律師團：選舉時間應該是24小時

2019全新打卡聖地！花蓮港「露天美術館」Ｘ無敵海景　網美瘋踩點

14歲女友提分手！假釋狼300km「情傷大逃亡」　收留女嚇傻：他有刀

快訊／口譯哥深夜2095字長文吐心聲　「實領15萬」不會讓大家失望

47歲瑞奇馬汀再度當爸　與帥老公IG宣布寶貝女兒誕生

僅靠7000補助養2孫女！78歲嬤「只吃菜」存錢…哽咽：要讓她們去畢旅

空氣、水影響20年健康！美研究：中國改善空汙將提高平均壽命3年

《聲林》Ella「講評、主持雙開」被推爆！　網求：直接當第2季導師

一接閣揆就被影射「色狼人渣」　蘇貞昌：長相差有點多

被戴綠帽？我和老婆都長得不錯　女兒醜得像魚...他怒帶去做鑑定

社會熱門新聞

女大生被輾　違停公車格運將無罪

淯薪園長狂撇關係！社會局怒罰3..

嚴凱泰出殯　伴父母長眠金寶山

即／性侵犯拆電子腳鐐　宜蘭員山..

新婚妻突懷孕！桃園男崩潰：還沒..

正妹被撞「大小便失禁」　女運將..

曳引車、公車夾殺！女騎士遭輾爆..

快訊／新北泰山車禍　騎士命危

假釋狼大開美肌　鄰：只能騙國中..

戀情不被祝福　16歲少年進旅館..

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班..

17歲少女被惡男逼「天天喝到吐..

「吃不到」14歲女友　潘俊皓帶..

台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通..

更多熱門

相關新聞

假釋狼大開美肌　鄰：只能騙國中生

台東性侵犯潘俊皓（25歲）因與未滿14歲少女發生性行為而入獄服刑，好不容易潘男獲得假釋出獄後，10日竟私自破壞電子腳鐐潛逃，所幸逃亡1天旋即落網。細看潘嫌臉書照片，細緻的雪白皮膚、再加上憂鬱的雙眼，根本就是帥氣的花美男，但比對檢警提供的「真實照」，戴著黑框眼鏡的潘嫌雙眼略顯無神，身材還微胖擁腫，與網路上「美肌到爆」的自拍照差很大；提到潘俊皓，鄰居也只能搖頭感嘆，「他也只能騙騙國中生而已！」

全台4性侵犯在逃　刑事局曝個資

年紀大我不要！性侵犯遭爆「少女控」

潘俊皓3年3張照　網：跪求修圖軟體

性侵犯落跑速逮　法務部：檢警反應一流

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨」

用垃圾袋煮麵！孫安佐曝監獄料理

她一擦「帶血麵筋」掉落！是OO殘留

女大生被輾　違停公車格運將無罪

明早秒變天！鋒面肆虐「北東狂下6天雨」

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

Lisa染成漸層灰髮色！美貌驚艷微博

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

大根突襲熊熊超兇睡衣

淯薪園長狂撇關係！社會局怒罰30萬狠打臉

大S辦華岡同學會　吳佩慈也來了

贊薇《你就不要想起我》唱哭選手

嚴凱泰出殯　伴父母長眠金寶山

羅志祥「賣米賣菜」Gail竟聽得懂

更多

最夯影音

更多

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面