14歲女友提分手！假釋狼300km「情傷大逃亡」　收留女嚇傻：他有刀

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與未滿14歲少女性交，還犯下竊盜、恐嚇等案件的性侵狼潘俊皓（25歲），10日下午在假釋期間破壞電子腳鐐後逃跑，一路北上躲到宜蘭員山，在潛逃22小時後被警方逮捕，這才坦承自己有一個年僅14歲的小女友，但日前對方卻提出分手，心情沉悶之餘才會決定背負情傷展開逃亡，北上尋找網友散心。

▲潘俊皓供稱，因小女友鬧分手，心情不佳下才會掙脫電子腳鐐逃跑。（圖／翻攝畫面）

檢警指出，潘俊皓2016年與未成年少女發生性行為，遭判刑6個月，合併竊盜、恐嚇等罪行，應入監服刑2年1個月，在潘嫌入獄後，直到2018年6月才終於獲得假釋，但因其再犯風險高，因此配戴電子腳鐐監控，並實施宵禁，於晚間22時到翌日清晨6時不得外出。

但10日下午，潘嫌卻從台東鹿野偷竊機車，北上騎到花蓮大富車站處，將電子腳鐐破壞後丟棄在此，隨後一路北騎到宜蘭員山投靠網友，逃亡近300公里；檢警發現訊號異常後，立即發布通緝令，短短22小時就將這匹脫疆惡狼逮捕歸案；當記者詢問潘俊皓「為什麼要逃」時，潘嫌還一臉不耐，低著頭回嗆「你問那麼多幹嘛？」

▲記者詢問逃跑原因時，潘俊皓還口氣不耐，反嗆「你問那麼多幹嘛？」（圖／地方中心翻攝）

警方發現，潘嫌10日晚間逃到宜蘭員山後，借宿在網友李女家中；李女事後接受媒體採訪，才知道原來自己收留了性侵通緝犯過夜，嚇得魂不附體，直呼以後再也不敢亂收留網友了。

李女表示，她與丈夫因手遊《傳說對決》而結識潘嫌，3人時常組隊打遊戲，還留下LINE聯繫，雖沒見過面，但算是感情較親暱的網友；而潘嫌平時表示也還算正常，都以「姊姊」、「姊夫」相稱。

▲李女好心收留網友過夜，卻不知對方竟是逃跑的性侵狼。（圖／地方中心翻攝）

李女說，先前潘嫌曾向她透露甜蜜戀情，傳來與小女友的合照，還大方告知自己交了一個國中二年級、年僅14歲的小女友，還稱「年紀小，吃不到」；當下李女覺得訝異，但仍叮囑他好好對待這段戀情，耐心等候女友長大。不料10日晚間，潘嫌突然傳訊，表示自己與女友分手、心情很糟，而且錢包還遺失，一時之間無處可去，在LINE中苦苦哀求讓他借住一晚，當時李女心生憐惜，這才心軟答應。

▲潘嫌曾傳訊秀恩愛，沒想到分手來得這麼快，為解情傷，苦苦哀求李女收留。（圖／東森新聞）

「他無預警就出現了！」李女說，原本丈夫覺得雙方素未謀面，突然開口要來家裡過夜實在不妥，但看潘嫌心情很糟，於是便與他相約在公園喝酒，見他未有異狀，直到凌晨才將他帶回家中，並讓讓他打地舖休息。

李女回憶，期間她也曾好奇詢問潘嫌，為何要交年紀這麼小的女友？結果潘嫌竟回「年紀大的我都不喜歡！」李女當下聞言後也並未多想，因隔日還要上班，便先回房睡覺，只留下丈夫與潘在客廳徹夜打《傳說對決》，2人一直打到早上10點才因丈夫要睡覺而作罷。

▲潘嫌在客廳中打地舖休息，還與李女丈夫徹夜打手遊。（圖／地方中心翻攝）

「這個人很危險！」丈夫脫身後返回房間，臉色驚恐的告訴李女，2人在客廳打團戰打到一半，潘嫌還突然掏出隨身攜帶的西瓜刀向他展示，甚至還拍照、當著他的面將遊戲大頭貼改成「西瓜刀照」；李女聽聞後也傻眼，「那你怎麼還有辦法跟他打電動打到天亮？」

直到11日接近中午時，警方才突然出現敲門，並將還在睡夢中的潘嫌帶走，直到這時李女才驚覺原來平時打團戰的好網友，竟然是假釋脫逃的性侵狼，嚇得直呼以後不敢再亂收留網友，也幸好潘嫌借住期間除了亮刀外未有其他脫序舉動；李女的阿公還向潘嫌喊話，年輕人未來還很長，「做錯事就要好好面對！」

▲潘嫌打傳說打到一半，還突然掏出隨身攜帶的西瓜刀把玩。（圖／地方中心翻攝）