「鍋具女王」菲姐討30年公司股利1571萬　二審再敗訴

▲菲姐起訴討公司股利，二審再敗訴。（圖／資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「鍋具女王」菲姐與前男友丁洋機官司不斷，菲姐主張自己佔有丁男成立的鍋具公司16％的股權，但公司卻自1988年之後，從未召開股東會分紅，因此起訴要求丁男與公司連帶賠償她近30年股利分紅1571萬元。菲姐一審敗訴，上訴二審後，高等法院15日二審仍判菲姐敗訴。可上訴。

名廚菲姐（甘玉菲，本名甘玉惠），與交往多年的男友丁洋機共同創立公司打拼。多年來由菲姐打著媽媽牌形象，在美食節目上主持，以「你看看，你看看」的名言，風靡婆婆媽媽。菲姐代言丁洋機的公司所代理的義大利知名品牌鍋具、還開餐廳，淡出螢光幕後事業依舊做得有聲有色。

但2人在2015年情逝，菲姐召開記者會，控訴2人自1978年認識後，雖各自有家庭但仍擦出火花，約定一起離婚後共結連理。豈料菲姐真的離婚後，丁男卻未依約離婚，以各種理由搪塞。丁男與菲姐同居35年，2人聯手打拼事業，並共同成立「冠彣公司」販售鍋具，由丁男掛名董事長，菲姐持股16％、大陸公司持股20％。但公司大賺婆婆媽媽錢，菲姐卻一毛錢都沒分得。

菲姐還指控，同居期間，菲姐曾多次遭丁男拳腳相向，還曾經為丁男墮胎4次，最後丁男因看上年輕女生出軌，2人因此撕破臉，爆發多起官司。其中菲姐主張，自己佔有丁男成立的鍋具公司16％的股權，但公司卻自1988年之後，從未召開股東會分紅，因此起訴要求丁男與公司連帶賠償她近30年股利分紅1000萬元。案經一審台北地院審理，判決菲姐敗訴。

菲姐上訴二審，並擴張請求金額達到1571萬餘元。但高等法院二審於15日宣判，認為依照《公司法》等相關規定，股東若要求公司分配股利，必須踐行一定法定程序及符合法律 規定要件，並經股東會決議分派盈餘之後，才能分配盈餘。由於菲姐並未履行一定程序，因此高院認為不符程序要件，仍駁回菲姐請求。本案仍可上訴。

