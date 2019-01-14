8個月未入土！渣男劈腿狠殺19歲女友　被逼娶屍後反悔　

▲奈及利亞24歲薩利將女友殺死，被逼因古禮必須娶屍，事後又反悔。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

奈及利亞24歲渣男薩利（Saliu Ladayo），之前因被女友發現劈腿，惱羞憤而持刀朝她胸口前狂刺，導致女友直街當場死亡。事後，女友家屬要求薩利必須「娶屍」回家，並要求他支付禮金、喪葬費，一切按照普通婚禮儀式舉行，原先同意娶親的薩利，後來又反悔，女友的屍體也因此被拖放8個月，遲遲不下葬。

根據太陽報（The Sun）報導，去年5月時，19歲女友考芬登斯（Confidence Chidiebere）剛考完試興奮地衝回家想和男友慶祝一波，但不料卻聽到男友疑似劈腿的消息，於是當下立馬衝去問個清楚，兩人因此大吵一架，最後考芬登斯憤而離去，還詛咒男友一輩子都別想要性生活。

事後，氣不過的考芬登斯再次跑去和男友理論，但這次薩利選擇直接低頭道歉，不過她劈頭直罵，完全不給任何解釋機會，最後薩利突然拿出水果刀猛刺女友胸口，導致她當場死亡。

考芬登斯的父母認為，即使女兒已經過世，但男友薩利還是必須對其負責，因此要求他必須按照家族禮法，把屍體娶回家，一切費用都按照普通婚禮來舉辦，該有的禮數也不能少。

面對女方家屬的脅迫，薩利當下答應所有要求，不過最後因過於害怕冥婚才反悔，考芬登斯的屍體也被這樣放在停屍間8個月。

