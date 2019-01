8個月未入土！渣男劈腿狠殺19歲女友　被逼娶屍後反悔　

▲奈及利亞24歲薩利將女友殺死,被逼因古禮必須娶屍,事後又反悔。(示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

奈及利亞24歲渣男薩利(Saliu Ladayo),之前因被女友發現劈腿,惱羞憤而持刀朝她胸口前狂刺,導致女友直街當場死亡。事後,女友家屬要求薩利必須「娶屍」回家,並要求他支付禮金、喪葬費,一切按照普通婚禮儀式舉行,原先同意娶親的薩利,後來又反悔,女友的屍體也因此被拖放8個月,遲遲不下葬。

根據太陽報(The Sun)報導,去年5月時,19歲女友考芬登斯(Confidence Chidiebere)剛考完試興奮地衝回家想和男友慶祝一波,但不料卻聽到男友疑似劈腿的消息,於是當下立馬衝去問個清楚,兩人因此大吵一架,最後考芬登斯憤而離去,還詛咒男友一輩子都別想要性生活。

事後,氣不過的考芬登斯再次跑去和男友理論,但這次薩利選擇直接低頭道歉,不過她劈頭直罵,完全不給任何解釋機會,最後薩利突然拿出水果刀猛刺女友胸口,導致她當場死亡。

考芬登斯的父母認為,即使女兒已經過世,但男友薩利還是必須對其負責,因此要求他必須按照家族禮法,把屍體娶回家,一切費用都按照普通婚禮來舉辦,該有的禮數也不能少。

面對女方家屬的脅迫,薩利當下答應所有要求,不過最後因過於害怕冥婚才反悔,考芬登斯的屍體也被這樣放在停屍間8個月。



