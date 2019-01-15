「一隻臭襪子」驗出DNA　台南警破獲10年前槍砲冷案

▲2009年，有民眾在路旁草叢內發現1把被丟棄的槍枝和9顆子彈，當時唯一的線索就是包覆槍枝的臭襪子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局破獲一起10年前的槍砲冷案，2009年有民眾在路旁草叢內發現1把被丟棄的槍枝和9顆子彈，當時唯一的線索就是包覆槍枝的臭襪子，偵查佐蘇俊諭，仔細採集襪子的DNA等生物跡證，10年後犯嫌在台中犯案留下生物跡證，兩案比對吻合宣告破案，而細心敬業的偵查佐，如今早已升遷小隊長要職。

2009年9月2日晚上9時許，有民眾在南區大同路二段散步時，發現花園草叢有雜物丟棄，走近一看，竟是1隻襪子包著1把槍丟棄在路邊，民眾嚇了一跳，趕緊報警，警方獲報後到現場調閱監視器，查訪周邊民眾，勘察相關跡證，均未查獲重要線索。

▲台南市警六分局小隊長蘇俊諭，憑著10年前細心採證，偵破槍砲冷案，獲得市警局督察長林清求等長官頒獎表揚。

當時的任偵查佐的蘇俊諭仔細檢視襪子，不像剛買的新品，且帶有異味，研判襪子應該是有人穿過，襪子主人肯定與槍枝有關，因此他細心地以棉棒採取襪子的所有生物跡證，並送驗比對，但當時刑事局資料庫未有涉案之孫姓犯嫌的DNA檔案，因此無法比對犯嫌，槍砲案成為線索枯竭的冷案，一等就等了10年。

2018年8月，44歲孫嫌在台中犯下機車竊案，刑事局資料庫因此有了孫嫌DNA檔案，經比對後發現，10年前包裹槍枝的臭襪子正是孫嫌所穿的。孫嫌向警方表示他是一名廚師，曾在高雄某家舞廳廚房工作，這把槍是舞廳內一個過世的同事遺留在公司宿舍內，後來他把槍枝丟棄在花園草叢。

孫嫌表示：自己有嚴重的腳汗症，所以喜歡購買質地較厚、偏黑、灰色的襪子穿著，這樣腳流汗時，襪子比較不易濕臭，不料襪子上的腳汗和DNA成為警方鎖定他的關鍵。

市警六分局表示，蘇俊諭工作認真，膽大心細，每當案情膠著、陷入瓶頸時，他總是願意仔細在細微處重新檢視、多加琢磨，找到破案的細微線索。從去年到今年，蘇員就憑著這份熱情執著，率所屬小隊連續破獲上百公克K他命案、自導自演的百萬搶案、越南同鄉強制罪案等指標性案件，蘇員也分享自身經驗，鼓勵年輕員警同仁：「最初到達現場的採證員警，對案件偵破有決定性的影響因素，只要你認真細心，破案的關鍵鑰匙可能就在您手上。」。