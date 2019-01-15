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走私「222公斤冰毒」遭改判死　加國男決定再提上訴

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▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）,走私毒品,死刑。（圖／翻攝自央視新聞）

▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品遭判死。（圖／翻攝自央視新聞）

大陸中心／綜合報導

加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉嫌走私毒品，遭大連中級人民法院重審判處死刑。謝倫伯格的律師15日向路透社表示，被告已決定對死刑判決提起上訴。前加拿大駐中國大使趙樸認為，這次重審速度如此迅速，判處死刑應該是早就決定好的。

綜合陸媒報導，遼寧大連市中級人民法院去年11月20日審理謝倫伯格走私毒品案，一審判處15年有期徒刑；遼寧省高級人民法院上月29日開庭審理後，將案件發回原審法院重新審判，大連中院昨日重審，改判謝倫伯格死刑。謝倫伯格的律師今天透露，被告已決定提出上訴。

▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品遭大陸法院判處死刑。（圖／翻攝自微信）

▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）14日出庭應訊。（圖／翻攝自大連市中級人民法院微信）

昨日的庭訊顯示，謝倫伯格涉案毒品數量巨大，共計甲基安非他命（俗稱冰毒）222.035公斤。檢方出示《補充起訴決定書》認為，謝倫伯格還涉嫌參與國際販毒組織的犯罪活動，大連市中級人民法院認定謝倫伯格為主犯，且系犯罪既遂。

對於走私毒品遭法院改判死刑，謝倫伯格的律師張冬碩接受港媒訪問時表示，已與謝倫伯格見面，他決定要上訴，不過要先準備上訴內容。張冬碩稱，現有證據不足以證明謝倫伯格有參與有組織的國際犯毒活動，也不足以證明被告在大連從事涉及222公斤毒品的走私活動。

▲大連市中級人民法院審判法庭。（圖／CFP）

▲大連市中級人民法院審判法庭。（圖／CFP）

加國前駐中大使趙樸（Guy Saint-Jacques）則認為，這次重審速度如此迅速，判處死刑應該是早就決定好的。他也提到，若謝倫伯格要上訴的話，加國官員會協助，不過若照過去經驗來看，不確定這會不會起作用。

根據中國《刑法》，走私、販賣、運輸、製造鴉片1千克以上、海洛英、冰毒50克以上，或涉及其他毒品數量大的、參與有組織的國際販毒活動者，可被處15年有期徒刑、無期徒刑或是死刑，並處沒收財產。對罪行極其嚴重的毒品犯罪可適用死刑，這也包括在中國大陸從事毒品犯罪的外國籍罪犯。

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