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土豪哥：我走到哪都是耀眼的目標！願提出300萬換交保

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▲▼土豪哥今日說自己願意提出300萬元，換取交保。（圖／記者吳銘峯攝）

▲土豪哥今日說自己願意提出300萬元，換取交保。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「土豪哥」朱家龍犯下「W HOTEL」郭姓小模命案，一二審均將他判處有期徒刑10年，案經撤銷發回，目前由高等法院進行更審。高院15日針對延押開庭，土豪哥說自己因為體型的關係，走到哪都是「耀眼的目標」，不會藏匿。也說自己願意提出300萬元擔保金，保證不會逃亡，配合審判。

本案發生於前年底，郭女在12月4日參加土豪哥在W飯店的毒品趴，因為不眠不休玩了3天，期間混用多種毒品，在7日凌晨出現神智不清、胡言亂語、反覆脫衣、痙攣抽搐等異狀，在場的土豪哥等人未將郭女送醫，卻聽從另一名在場的傳播妹提議，找密醫施打排毒針。

但郭女被打針後仍舊沒有好轉，甚至大小便失禁，一夥人於是在上午10點將人丟包醫院，但郭女仍不治身亡。案發後檢警展開追查，逮捕土豪哥與同開毒趴的多名友人。一二審法院均將土豪哥等人重判，其中土豪哥二審遭判10年，酒店經紀洪聖晏10年6月、鐵工廠小開蔡逸學10年，另外販毒的江哲瑋9年徒刑、張子奕6年6月。案經上訴第三審，最高法院去年10月將全案撤銷發回更審。

由於土豪哥羈押期限本月21日屆滿，高院召開延長羈押庭。土豪哥在庭上表示，案發後勇於面對，配合檢警偵查傳喚行動，而由於體型的關係受到關注，「走到哪都是耀眼的目標」，不會藏匿。他也說願意賠償家屬，爭取和解，希望法院讓他交保，面對面向被害人家屬表達誠意與歉意。

另外他也說自己在看守所中，脊椎壓迫，需要吃很多止痛藥，但仍無法緩解。審判長遲中慧訊問他願意多少錢交保，土豪哥與律師對看一下後，說自己願意提出300萬元。但審判長沒有立刻同意，要土豪哥等候裁定。土豪哥還押時，記者詢問他「300萬交保金額會不會太低？」「在W飯店花了148萬，卻只願提300萬交保？」土豪哥均未回應。

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