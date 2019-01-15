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社會 社會焦點 保障人權

基隆轎車撞客運案外案　駕駛脫困先藏毒再從急診室落跑

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▲ 轎車疑恍神逆撞安全島彈飛撞公車 駕駛神救援20餘名乘客受驚。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 轎車逆撞安全島彈飛撞公車側翻，男脫困「先到草叢藏毒」警逮人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市培德高職正前方14日上午發生銀色轎車擦撞中央分隔島、飛向對向車道再撞上一輛客運公車，所幸乘客無人受傷。轎車駕駛送醫抵達醫院，竟從急診室直接落跑。警方現場尋獲手機盒內有吸食器及毒品，14日晚間20時許，在七堵區逮捕到余男，全案警詢後，將余男依違反毒品危害防制條例，函送基隆地檢署偵辦。

遭撞的客運車頭擋風玻璃全碎，林姓公車司機表示，當時車上有20餘名乘客，他突然看到對向有輛自小客車衝出來，嚇得趕緊急煞，但仍閃避不及。翻覆銀色自小客車已被拖吊處理。據了解，余姓自小客車駕駛傷勢較重，由救護車送往基隆署立醫院救治。

肇事駕駛到醫院等待醫生時，竟從急診室門口拔腿落跑，警方全力尋找肇事駕駛，調查事故原因；不過，民眾貼文在「基隆人」臉書社團說，車上乘客有看到轎車駕駛，將一包東西藏在路旁草叢，警方隨即找尋獲手機盒內有吸食器及毒品2包（合計19.44公克）。經警方調查銀色轎車車主是余姓男子（26歲）。

警方於14日20時許，在基隆七堵區循線找到余姓男子。余男坦承持有吸食器及毒品，經警方檢驗後，在轎車上共查獲安非他命19.44公克、K他命0.54公克，全案警詢後將余男依違反毒品危害防制條例函送基隆地檢察署偵辦。

▲ 轎車逆撞安全島彈飛撞公車側翻 駕駛到院竟從急診室落跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 車上乘客有看到轎車駕駛，將一包東西藏在路旁草叢，警方隨即找尋獲手機盒內有吸食器及毒品。

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關鍵字：基隆,車禍,公車,急診室,毒品

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