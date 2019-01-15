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影／自家黑格力犬走失…他偷朋友黃狗「把毛染黑」：怕露餡

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記者朱世凱／綜合報導

江蘇常州一名常姓男子近日丟失價值1.5萬人民幣（約新台幣6.8萬元）的黃色格力犬，因此向警方調閱監視器，沒想到兇手竟是自己的朋友吳姓男子，而且找回來的狗已經被染成了黑色。吳男表示，因為自己的黑格力犬走丟，剛好看見朋友也有一隻，所以才會心生歹念並且用染髮劑把黃毛染成黑

綜合陸媒報導，常男說，自己從小就喜歡養狗，還在鄉下設立專門的犬舍，不過犬舍的狗經常被人偷走，2018年總計被偷了12隻，因此他決定在周圍加裝4台監視器；近日他又發現最喜歡的格力犬丟失了，於是報警求助並調閱影像找尋，最後發現自己的朋友吳男竟是兇手。

▼狗狗被找到以後，竟然黃毛變黑毛。（圖／翻攝自微博）

▲▼狗狗被找到以後，竟然黃毛變黑毛。（圖／翻攝自微博）

39歲的吳男表示，自己很喜歡獵犬，但是有天自家的黑色格力犬卻突然走失，他想起常男也有養格力犬，所以趁對方在上班時，偷偷潛入犬舍偷走黃色格力犬；不過，他擔心自己如果遛狗的話會被常男發現，所以用染髮劑將狗毛染成黑色。目前吳男因為涉嫌竊盜，已經被依法提起公訴。

格力犬（Greyhound）又稱格雷伊獵犬，是一種用在狩獵和競速的狗，牠是陸上速度僅次於獵豹的哺乳類動物之一，雖然格雷伊獵犬的速度非常的快，但牠們並不是好動的狗；牠們熱愛奔跑，但大多時候是安靜且文雅的犬種。

網友看完表示，「把狗染黑真的超奇葩」、「常男大概覺得不但丟了狗還丟了朋友」、「這還叫朋友嗎？」、「真的什麼人都有」、「想知道哪牌的染髮劑」、「獵犬竟然沒反抗就被外人帶走」。

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關鍵字：格力犬,染髮劑,格雷伊獵犬,獵犬,常州

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