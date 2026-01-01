　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

湖南衛視跨年夜「收視率奪第1」　網友讚：表演陣容太頂了

記者廖翊慈／綜合報導

隨著2026開張，亞洲各地的2025跨年舞台也成為元旦話題。中國多個數據平台1日也公布跨年夜收視冠軍由「湖南衛視」拿下。多名網友也表示，有王心凌的經典歌曲串燒、檀健次的新歌舞台等等，「陣容堪稱頂配！」

▲紫線為湖南衛視。（圖／翻攝自微博）

▲紫線為湖南衛視。（圖／翻攝自微博）

▲湖南衛視跨年夜陣容。（圖／翻攝自微博）

▲湖南衛視跨年夜陣容。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，湖南衛視官方發布數據顯示，酷雲平台平均收視率1.80%，峰值達2.59%，市場份額雙網破10%（歡網收視率1.80%，峰值達2.59%，稱其為第2名省級衛視份額的「近2倍」。

▲湖南衛視跨年部分表演陣容。（圖／翻攝自微博，下同）

▲湖南衛視跨年部分表演陣容。（圖／翻攝自微博，下同）

數據指出，全網曝光166億次，熱搜3415個，芒果TV預約量超2692萬。高光舞台如檀健次新歌《DEAD REFLEX》貢獻最高峰值2.57%；王心凌經典串燒時段峰值2.39%；時代少年團三次登場拉動收視跳漲至2.6%。

▲▼湖南衛視跨年收視率壓倒性第1。（圖／翻攝自微博）

▲▼湖南衛視跨年收視率壓倒性第1。（圖／翻攝自微博）

▲▼湖南衛視跨年收視率壓倒性第1。（圖／翻攝自微博）

▲▼湖南衛視跨年收視率壓倒性第1。（圖／翻攝自微博）

▲▼湖南衛視跨年收視率壓倒性第1。（圖／翻攝自微博）

▲▼湖南衛視跨年收視率壓倒性第1。（圖／翻攝自微博）

▲▼湖南衛視跨年收視率壓倒性第1。（圖／翻攝自微博）

▲▼湖南衛視跨年收視率壓倒性第1。（圖／翻攝自微博）

檀健次新歌首秀創衛視單人收視第一，其《DEAD REFLEX》舞台被讚「藝術品級」，直拍播放量飆升；王心凌6分鐘全開麥唱跳五首經典歌，多數觀眾直呼，喚醒青春記憶。

▲▼湖南衛視跨年收視率壓倒性第1。（圖／翻攝自微博）

▲▼湖南衛視跨年收視率壓倒性第1。（圖／翻攝自微博）

▲▼湖南衛視跨年收視率壓倒性第1。（圖／翻攝自微博）

▲▼湖南衛視跨年收視率壓倒性第1。（圖／翻攝自微博）

不僅如此，蕭亞軒時隔14年再唱《愛的主打歌》，倪萍春晚式開場串聯，鄧超帶傷真唱10分鐘，陳楚生《將進酒》搭配中國大鼓創23點後收視峰值2.12%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

【命懸一線】工人10樓高空走吊臂沒護具 民眾嚇傻：光看就腿軟

大陸熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

北京26歲警花「撞臉」楊紫走紅

2025年賣出192台保時捷！　陸銷售女王第3年稱霸

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

影／福建艦「零幀急停」近距離曝光！

陸男穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！

女子苦等失蹤6年丈夫真相好驚悚

陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」 網敲碗：看明年2027怎麼打

王心凌串燒回憶殺！湖南衛視跨年收視率第1

陸央媒連3天力挺用「水花消失術」震撼世界的農村女孩

陸網大讚：蔡依林重新定義演唱會標準

2026年首個「超級月亮」今晚現身

陸最嚴格「養犬規定」上路 飼主腦洞大開推「行狗記錄器」自保

宋濤：願與台灣各界展開國家統一協商

更多熱門

相關新聞

溫馨跨年夜！金主愛「捧臉親金正恩」畫面曝

溫馨跨年夜！金主愛「捧臉親金正恩」畫面曝

北韓領導人金正恩與女兒金主愛在平壤跨年晚會中互動親密，13歲的金主愛不僅搶占鏡頭焦點，更在跨年倒數時刻主動親吻父親臉頰，溫馨畫面引發外界關注。

神級T台開場！張凌赫跨年迷人低嗓唱《模特》

神級T台開場！張凌赫跨年迷人低嗓唱《模特》

台北跨年「傳奇女團」登場　老粉感動哭：時代的眼淚

台北跨年「傳奇女團」登場　老粉感動哭：時代的眼淚

「華語樂壇誰能打贏阿妹？」PTT指2點：根本無敵

「華語樂壇誰能打贏阿妹？」PTT指2點：根本無敵

跨年晚會伸狼爪！亂摸2女子屁股噁男被逮

跨年晚會伸狼爪！亂摸2女子屁股噁男被逮

關鍵字：

湖南衛視跨年晚會王心凌檀健次張凌赫王星越郭靜蕭亞軒王楚然陳偉霆華晨宇

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面