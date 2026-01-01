湖南衛視跨年夜「收視率奪第1」　網友讚：表演陣容太頂了

記者廖翊慈／綜合報導

隨著2026開張，亞洲各地的2025跨年舞台也成為元旦話題。中國多個數據平台1日也公布跨年夜收視冠軍由「湖南衛視」拿下。多名網友也表示，有王心凌的經典歌曲串燒、檀健次的新歌舞台等等，「陣容堪稱頂配！」

▲紫線為湖南衛視。（圖／翻攝自微博）

▲湖南衛視跨年夜陣容。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，湖南衛視官方發布數據顯示，酷雲平台平均收視率1.80%，峰值達2.59%，市場份額雙網破10%（歡網收視率1.80%，峰值達2.59%，稱其為第2名省級衛視份額的「近2倍」。

▲湖南衛視跨年部分表演陣容。（圖／翻攝自微博，下同）

數據指出，全網曝光166億次，熱搜3415個，芒果TV預約量超2692萬。高光舞台如檀健次新歌《DEAD REFLEX》貢獻最高峰值2.57%；王心凌經典串燒時段峰值2.39%；時代少年團三次登場拉動收視跳漲至2.6%。

檀健次新歌首秀創衛視單人收視第一，其《DEAD REFLEX》舞台被讚「藝術品級」，直拍播放量飆升；王心凌6分鐘全開麥唱跳五首經典歌，多數觀眾直呼，喚醒青春記憶。

不僅如此，蕭亞軒時隔14年再唱《愛的主打歌》，倪萍春晚式開場串聯，鄧超帶傷真唱10分鐘，陳楚生《將進酒》搭配中國大鼓創23點後收視峰值2.12%。