川普警告！　若伊朗殺害示威者「美國將出手救援」

▲川普對伊朗政府提出警告。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

伊朗因經濟崩潰引爆多地大規模示威，隨著情勢升溫與暴力頻傳，迄今釀成至少7人死亡。對此，美國總統川普發出警告，稱若德黑蘭（Tehran）政府暴力鎮壓和平抗議群眾，華府將出手干預。

川普2日在真相社群（Truth Social）發文表示，「如果伊朗一如慣例開槍並暴力射殺和平示威者，美國將會前往營救他們。我們槍已上膛，並且準備出發。感謝你們對此事件的關注！」

▲▼伊朗因經濟惡化，各地爆發示威衝突。（圖／達志影像／美聯社）



這波示威起因於伊朗經濟困境加劇，民眾不滿通膨導致物價飛漲、國家貨幣里亞爾（Rial）瘋狂貶值，自12月28日起發動反政府示威，並且迅速蔓延至全國多地。抗爭現場演變成流血衝突，目前已知至少6名平民與1名安全部隊在衝突中喪生。

2018年川普在第一任期退出美伊核協議，並且重啟制裁之後，伊朗經濟狀況持續惡化。儘管目前示威規模不及3年前「頭巾女孩之死」引爆的全國性抗議，但警民之間的暴力衝突已明顯升級，情勢令人擔憂。

2022年9月，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）未依照伊朗政府規定穿戴頭巾，遭警察逮捕後毆打致死，點燃蔓延全國、甚至多個穆斯林國家的示威潮。

