北京壽司郎跨年夜「排3000桌」！　網友哀嚎：3人候位6小時

▲壽司郎排隊畫面。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

北京日前跨年夜多家餐廳出現驚人排隊人潮，有網友分享，與朋友在壽司郎西單大悅城店取號時，排隊號碼竟高達3000多桌，從傍晚一路等到深夜才吃上飯，成了「最難忘的跨年回憶」，相關貼文在社群平台引發熱議。

▲該名網友抽到的號碼牌。（圖／翻攝自微博）

據《瀟湘晨報》報導，該名網友表示，當天與兩名朋友於下午5點30分抵達壽司郎取號，17時52分拿到號碼牌，顯示為第3106桌。三人取號後始終留在現場等待，未曾離開，直到晚上11點左右才終於入座用餐，也成為該門市當晚最後一批客人，前後等待近6小時。

對於這段跨年經歷，當事人無奈苦笑寫下，「我的人生還會有很多錢和很多愛，但再也不會有一年最後的夜晚，和朋友在壽司郎等三千桌的飯。」

▲壽司郎中國門市。（圖／翻攝自小紅書）

有分析指出，該壽司郎門市座位數約200席，即便以跨年夜高翻桌率估算，6小時內實際接待量約1800桌，取號突破3000桌，可能與未啟用動態限號、線上線下重複取號，以及部分未到場顧客造成的數據虛高有關。

不只壽司郎，北京多家連鎖餐廳跨年夜同樣爆滿。報導指出，海底撈部分門市排隊超過1000桌，合生匯、朝陽大悅城等商圈熱門餐廳普遍需等候1小時以上，甚至有業者預估，部分顧客可能要等到凌晨三、四點才能用餐。