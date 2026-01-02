影／企鵝DNA動了！東北大雪引發「集體越獄」

▲大陸瀋陽鳥島的企鵝看見雪，集體開心越獄 。（圖／翻攝 聽聽微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸遼寧瀋陽迎來一場降雪，鳥島公園內上演了一幕既可愛又混亂的有趣場景。園內的企鵝們見到漫天雪景後異常興奮，竟然集體發動「越獄」，在雪地上四處狂奔。這群興奮到失控的小傢伙讓後頭緊追不捨的飼養員跑得喘不過氣，狼狽又無奈的畫面在網路曝光後，逗樂網友。

綜合陸媒釋出畫面，地點發生在大陸遼寧瀋陽鳥島公園，被關在室內企鵝們剛開始很冷靜，門一開有如看見世外桃源，這下企鵝們不淡定，一隻隻拚命往外衝。

此刻，人高馬大的飼養員幾乎攔不住，趕緊上前攔截。戶外大雪堆積太厚，飼養員腳步被拖住，企鵝倒是身輕如燕，三兩下掉過雪堆，根本是回到自己地盤的節奏，快樂喊叫，呼朋引伴一起「越獄」成功。

據了解，這群企鵝屬於洪氏環企鵝等溫帶或亞熱帶品種，平日多生活在溫和的室內環境中。這場突如其來的大雪，對牠們而言是一次強烈的自然刺激。積雪的質地與低溫似乎觸發企鵝基因中對極地環境的本能反應，讓這場意外的逃跑更像是一次被新奇環境激發的集體「放風」。

網友紛紛調侃這是「DNA動了」、「見到雪就回到快樂老家」，更有不少人同情飼養員，直呼「這簡直是刻在骨子裡的鄉愁」。

企鵝在自然元素中展現出的天性，不僅治愈了無數網友，也再次證明了自然環境對人工飼養動物的重要性。

▼ 飼養員追趕企鵝 。（圖／翻攝 聽聽微博）