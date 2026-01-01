中國2025年度票房518億收官！　《哪吒2》154億成票房冠軍

▲2025年賀歲片《哪吒2》。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

2025年中國電影市場交出亮眼成績單，全年總票房達518.32億元（人民幣，下同），其中國產電影全年共有51部影片票房突破1億元，國產片就占了33部。動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）以154.46億元票房奪下年度冠軍。

▲《哪吒2》以154億成中國2025年票房冠軍。（圖／燈塔專業版）

據《錢江晚報》報導，《哪吒2》不僅刷新年度紀錄，也一舉登頂中國影史票房榜與觀影人次榜，累計吸引約3.24億人次進場觀影。該片上映後累計打破超過110項影史紀錄，全球票房排名衝上影史第五位，同時登上全球動畫電影票房冠軍寶座，被外界視為成功打破好萊塢動畫長年壟斷的重要里程碑。

▲《哪吒2》。（圖／翻攝自微博，，上同）

《哪吒之魔童鬧海》延續前作《哪吒之魔童降世》的世界觀，故事聚焦哪吒在重塑肉身後，面對新的天命與更嚴峻的挑戰。片中哪吒與敖丙再度並肩作戰，捲入牽動三界秩序的風暴，在自我認同、命運選擇與友情羈絆之間掙扎前行。電影以高密度動作場面結合情感鋪陳，深化「我命由我不由天」的核心主題，也被認為是其引發跨世代共鳴、吸引大量觀眾的重要原因。

▲《動物方城市2》預售票房超越《哪吒2》。（圖／翻攝自微博）

在進口片方面，年度票房冠軍則由《動物方城市2》拿下，累計票房達40.43億元。該片延續前作的人氣設定，描述兔警官茱蒂與狐狸尼克在動物城面臨全新案件與制度挑戰，再度探討偏見、多元與社會共存議題，成功吸引親子與年輕族群進場。