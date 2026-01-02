　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

-20度的童話情書！哈爾濱冰雪大世界「雙心萬朵玫瑰冰瀑」爆紅　

記者廖翊慈／綜合報導

中國哈爾濱冰雪大世界近日推出全新景觀「雙心玫瑰冰瀑」，以超大規模與浪漫設計迅速在網路爆紅，不少遊客形容，這是「零下20度的童話情書」，相關畫面掀起大量轉傳與討論，吸引多數人前去打卡。

▲遊客前往打卡。（圖／翻攝自小紅書，上同）

▲▼哈爾濱冰雪大世界 玫瑰冰瀑。（圖／翻攝自小紅書）

▲遊客前往打卡。（圖／翻攝自小紅書，上同）

據《人民日報》報導，這座玫瑰冰瀑高約5公尺，以象徵愛情的「雙心造型」為基底，鑲嵌數萬朵手工雕刻的冰晶玫瑰。冰雕花瓣層層堆疊、線條細緻，在白天自然光照下晶瑩剔透，如鑽石般折射細碎光芒，夜晚則搭配1670萬色LED燈光，呈現藍白漸層與玫瑰紅交錯的夢幻效果，被網友形容宛如寫實版《冰雪奇緣》。

▲▼哈爾濱冰雪大世界 玫瑰冰瀑。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼夜晚的玫瑰冰瀑。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼哈爾濱冰雪大世界 玫瑰冰瀑。（圖／翻攝自小紅書）

官方指出，該作品以「獻給冬日的心動告白」為主題，刻意強化儀式感與情感連結，鎖定年輕族群與情侶客群。冰瀑採用松花江天然冰體打造，並創新導入植物色素製冰技術，透過蝶豆花、茶葉等天然萃取色素，營造柔和漸層色彩，同時在冰體內嵌智慧感測器，即時監測結構裂縫，結合北斗定位系統提升整體安全性。

▲雙心造型。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼哈爾濱冰雪大世界 玫瑰冰瀑。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼哈爾濱冰雪大世界 玫瑰冰瀑。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼哈爾濱冰雪大世界 玫瑰冰瀑。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼哈爾濱冰雪大世界 玫瑰冰瀑。（圖／翻攝自小紅書）

▲雙心造型。（圖／翻攝自小紅書，上同）

相關話題迅速在社群平台發酵，標籤「爾濱你是有點浪漫在身上的」單日閱讀量突破上億，南方網友紛紛留言「實名羨慕」、「錯過要等一年」，不少情侶與閨蜜更將此處視為冬季必拍打卡景點。

相較其他地區過往推出的冰雪景觀，哈爾濱此次以5公尺高的「雙心造型」結合「永恆愛意」概念，成功打造鮮明記憶點，也再度展現冰雪大世界在藝術設計與話題操作上的吸睛實力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

【愛會消失的對嗎】目睹奴才偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：渣男！

大陸熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

北京26歲警花「撞臉」楊紫走紅

2025年賣出192台保時捷！　陸銷售女王第3年稱霸

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

影／福建艦「零幀急停」近距離曝光！

陸男穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！

女子苦等失蹤6年丈夫真相好驚悚

陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」 網敲碗：看明年2027怎麼打

王心凌串燒回憶殺！湖南衛視跨年收視率第1

陸央媒連3天力挺用「水花消失術」震撼世界的農村女孩

陸網大讚：蔡依林重新定義演唱會標準

2026年首個「超級月亮」今晚現身

陸最嚴格「養犬規定」上路 飼主腦洞大開推「行狗記錄器」自保

宋濤：願與台灣各界展開國家統一協商

更多熱門

相關新聞

少年租屋處亡　房東告家屬索賠53萬

少年租屋處亡　房東告家屬索賠53萬

中國大陸黑龍江一名17歲少年在租屋處輕生過世，房東一狀告上法院，向少年父母索賠人民幣12萬（約新台幣53萬元），理由是房屋變成凶宅貶值。不過根據判決結果，法院認定房東的貶值損失僅是主觀上的預設，駁回訴求，少年家長不必賠償。

陸社區自來水「逢雨就混濁」　居民曝有小蟲流出...還有黑色結晶顆粒

陸社區自來水「逢雨就混濁」　居民曝有小蟲流出...還有黑色結晶顆粒

哈爾濱冰雪大世界再現「冰封魚」

哈爾濱冰雪大世界再現「冰封魚」

冰雪大世界開園！521m超級冰滑梯登場

冰雪大世界開園！521m超級冰滑梯登場

陸男嫌未婚妻「麻辣燙吃太多」要求退婚

陸男嫌未婚妻「麻辣燙吃太多」要求退婚

關鍵字：

哈爾濱冰雪大世界雙心冰瀑玫瑰冰瀑黑龍江

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面