-20度的童話情書！哈爾濱冰雪大世界「雙心萬朵玫瑰冰瀑」爆紅　

記者廖翊慈／綜合報導

中國哈爾濱冰雪大世界近日推出全新景觀「雙心玫瑰冰瀑」，以超大規模與浪漫設計迅速在網路爆紅，不少遊客形容，這是「零下20度的童話情書」，相關畫面掀起大量轉傳與討論，吸引多數人前去打卡。

▲遊客前往打卡。（圖／翻攝自小紅書，上同）

據《人民日報》報導，這座玫瑰冰瀑高約5公尺，以象徵愛情的「雙心造型」為基底，鑲嵌數萬朵手工雕刻的冰晶玫瑰。冰雕花瓣層層堆疊、線條細緻，在白天自然光照下晶瑩剔透，如鑽石般折射細碎光芒，夜晚則搭配1670萬色LED燈光，呈現藍白漸層與玫瑰紅交錯的夢幻效果，被網友形容宛如寫實版《冰雪奇緣》。

▲▼夜晚的玫瑰冰瀑。（圖／翻攝自小紅書）

官方指出，該作品以「獻給冬日的心動告白」為主題，刻意強化儀式感與情感連結，鎖定年輕族群與情侶客群。冰瀑採用松花江天然冰體打造，並創新導入植物色素製冰技術，透過蝶豆花、茶葉等天然萃取色素，營造柔和漸層色彩，同時在冰體內嵌智慧感測器，即時監測結構裂縫，結合北斗定位系統提升整體安全性。

▲雙心造型。（圖／翻攝自小紅書，上同）

相關話題迅速在社群平台發酵，標籤「爾濱你是有點浪漫在身上的」單日閱讀量突破上億，南方網友紛紛留言「實名羨慕」、「錯過要等一年」，不少情侶與閨蜜更將此處視為冬季必拍打卡景點。

相較其他地區過往推出的冰雪景觀，哈爾濱此次以5公尺高的「雙心造型」結合「永恆愛意」概念，成功打造鮮明記憶點，也再度展現冰雪大世界在藝術設計與話題操作上的吸睛實力。