大陸 大陸焦點 特派現場

湖北「四輪飛車」亮相試飛　半年後「成熟體」將可申辦適航證

▲湖北電動垂直起降航空器（eVTOL）試飛。（圖／翻攝湖北省政府官網）

▲湖北電動垂直起降航空器（eVTOL）試飛。（圖／翻攝湖北省政府官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸湖北多個研發團隊與企業於元旦期間同步進行電動垂直起降航空器（eVTOL）試飛活動，其中，一款由華中科技大學團隊與地方政府共同研發的「飛行汽車」完成實測升空，研發團隊指出，若後續測試順利，約半年後可望以較成熟版本申請適航證，朝商業化應用邁進。

▲電鷹飛車。（圖／翻攝湖北省政府）

▲電鷹飛車。（圖／翻攝湖北省政府）

《極目新聞》報導，1月1日，湖北省3家企業、團隊開展eVTOL（電動垂直起降航空器）試飛活動，多款新型產品亮相升空。

該款飛行汽車在現場測試中展開機翼、啟動螺旋槳後垂直升空，完成空中飛行後再切換至地面行駛模式，展現空陸兩用的變構型設計。華中科技大學航空航天學院黨委副書記宋建濤表示，該構想最早於2023年由師生團隊參加全國競賽時提出，並獲得獎項，隨後展開技術轉化。

2025年2月，湖北首個低空飛行技術聯合研究中心在仙桃揭牌，仙桃市政府與華中科技大學正式簽署變構型垂直起降飛行汽車研發合作。宋建濤表示，該產品於同年9月完成首次試飛，後續持續進行技術優化與指標驗證，「預計再有半年時間，相對成熟的產品就能亮相，並申報適航證。」

▲是雲SW-ONE載人eVTOL。（圖／翻攝湖北省政府官網）

▲是雲SW-ONE載人eVTOL。（圖／翻攝湖北省政府官網）

除飛行汽車外，湖北多款eVTOL產品亦同步亮相試飛。在武漢光谷低空經濟產業園，由電鷹科技集團研製的「電鷹飛車」完成升空展示。該款eVTOL為大陸首款噸級涵道飛行汽車，採用8個封閉式旋翼設計，最大起飛重量約1.2噸、載重450公斤，續航時間超過20分鐘，初期將應用於物流運輸與空中救援。

電鷹科技集團董事長蔡曉東表示，該產品歷時6年研發，於2025年7月完成首次試飛，未來待取得相關資質後，將朝低空載人交通工具方向發展。

此外，在武漢漢陽區的漢陽造低空生態中心，由是雲航空科技（武漢）有限公司研製的SW-ONE載人eVTOL亦完成穿行、轉圈等飛行測試，該公司指出，該機型已完成多項飛行科目及假人搭載測試，未來將結合特種車輛應用於多元場景。

湖北國防科工辦相關負責人表示，除本次亮相的3款產品外，武漢迅起科技、武漢福生通用航空等企業正進行試飛測試，另有多個研發團隊加快推進進度，相關eVTOL產品可望於年內完成首飛。

