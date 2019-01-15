波蘭公家機關考慮禁用華為　陸外交部：無理打壓

▲波瀾公家單位考慮禁用華為產品。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

波蘭政府11日逮捕華為主管王偉晶後，高階官員奧康斯基（Karol Okonski）14日表示，「我們可能會考慮讓公家機關禁用華為產品。」大陸外交部發言人華春瑩對此回應，「我們敦促有關方面停止對包括華為在內的中國企業無端造謠和無理打壓，為雙方企業相互投資、正常合作提供公平公正良好的環境。」

波蘭當局和華為公司的聲明都表示，王偉晶只是單純個案，和華為公司無關。奧康斯基說，「我們沒必要因為這事件就突然改變對華為的政策，波蘭政府沒有法律手段強迫私人公司或者公民停止使用任何一個科技公司的產品，不過我們會審查公家機關對華為產品的使用情況，最後分析決定是否停止使用華為產品。」

華春瑩表示，「現在有些人試圖以所謂『可能存在安全威脅』這樣一些『莫須有』的罪名，來對中國高科技企業在海外的發展進行種種的打壓和限制。我想對於他們真實的意圖，各方都看得非常清楚，大家也都同意一個觀點，就是安全問題必須要讓事實來說話，必須要有確鑿的證據，才能判斷哪些行為、哪些人或者哪些公司是真正具有安全威脅的。」

▼大陸外交部發言人華春瑩14日主持例行記者會。（圖／翻攝自大陸外交部）

她也說，「華為在安全方面的信譽得到了眾多合作夥伴們多年來一致的讚譽和肯定，我們敦促有關方面停止對包括華為在內的中國企業無端造謠和無理打壓，濫用安全問題為由來炒作、阻撓或打壓企業之間的正常合作，到頭來只會傷害自己的利益。」

華春瑩最後表示，「對中方來講，我們重視同波蘭的關係，認為中波關係保持健康穩定發展符合中波雙方共同利益；希望波蘭方面能夠同中方相向而行，共同努力，多做有利於雙方互信和合作的事情，能夠確保中波關係持續穩定健康地向前發展。」