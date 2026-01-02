不想洗碗、懶得社交？　陸網友最期待人形機器人前大3功能

▲ 大陸民眾最期待人形機器人的功能 。（圖／記者任以芳製圖，經編輯審核）

記者任以芳／綜合報導

大陸積極開發人形機器人市場應用，未來AI應用在生活服務市值，超過上千億人民幣產值。根據一項最新調查報告顯示，如果明天就能搬一台人形機器人回家，最希望能幫什麼忙？1502名大陸受訪者參與調查，前三名願望分別是洗碗、工作學習、處理家務。

根據陸媒《中國青年報社》社會調查中心聯合問卷網發佈最新調查，針對1502名受訪者參與調查問捲，90.7%的受訪者關注了人形機器人的發展。處理家務、充當工作學習助手及家庭醫生是受訪者在家庭中應用的主要期待。

當北問及如果明天就能搬一台人形機器人回家，大家最想指派什麼任務？第一名是處理家務（53.1%）。受訪者陳新表示，雖然現在有洗碗機、掃地機，但他更期待機器人能直接幫他洗菜備菜，一站式解決所有家事。

第二名是工作學習助手（51.4%）。攝影師蓋思言就期待機器人能處理基礎工作，讓他能專心投入創作；第三名是家庭醫生（51.1%），多數理由是隨時監控健康，提供基礎醫療護理。

除了上述最期待功能，還有超過五成的人希望它能當安全管家，或幫忙照護家中的老人與小孩（48.5%）。

除了家務工作，現代人也渴望心靈交流。受訪者周小敏提到，希望機器人能具備讀心術，根據情緒播放音樂或電影，提供情感陪伴。不過她也提醒，大家在享受便利的同時，也要劃清應用邊界，別讓自己變成技術的奴隸，要學會與這群鋼鐵夥伴和平共處。

受訪者中，女性比例（51.3%）略高於男性（48.7%）；而最有熱情的莫過於90後（31.4%），緊隨其後的是95後與00後。居住地則以一、二線城市為主要關注群體。