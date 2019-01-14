影／噁男電梯內「強抱」小四女童「撫胸摸頭」30秒　爸調監視器氣炸

記者朱世凱／綜合報導

廣西南寧某社區近日曝光一段令人髮指的監視器畫面，一名四年級的女童上完安親班回家時，準備搭乘電梯上樓，不料後頭竟有惡狼尾隨，只見電梯門關上後，男子便將女童摟進懷中，見到對方嚇傻後還繼續「撫胸摸頭」長達30秒。女童事後曾向家人說自己「被人摸了一下」，但爸媽卻不以為意，直到爸爸的車被人刮了，調閱監視器想找兇手時，才目睹自己女兒受辱。

▼男子尾隨女童進電梯竟伸出狼爪。（圖／翻攝自《新京報》我們視頻）

綜合陸媒報導，這起事件發生在2018年12月21日，當時女童返家進電梯按下8樓時，後方突然走進年約30歲，身著西裝的男子按下7樓，只見電梯門關上後，男子便伸手觸碰躲在角落的女童頭髮，再順勢拉近懷中，整個過程女童疑似嚇傻了，動也不敢動，男子竟開始撫摸女童胸部長達30秒，等到電梯抵達7樓後，男子還將女童一同帶出。

學校老師透露，女童曾向爸媽說自己被人摸了一下，但爸媽卻不以為意；社區管理員也只說，不清楚男子是否為這裡的住戶。直到過了20天左右，爸爸的車子被刮了，向社區調閱監視器，連同電梯畫面一起取出時，才赫然驚見自己女兒被猥褻，目前女童母親已經向警方報案。

▼電梯門關上後，男子便猥褻女童。（圖／翻攝自《新京報》我們視頻，下同）

網友看完影片後表示，「難道車子比女兒重要嗎？」、「這樣的家長真不負責任」、「這男的和孩子一起出去後，到底去哪了」、「把家長也一起抓起來吧，太粗心了」、「孩子安全意識還不夠，父母一定要加強安全教育」、「性教育什麼時候不是禁忌，受害者才會少一些」。