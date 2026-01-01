陸央媒連3天力挺全紅嬋！用「水花消失術」震撼世界的農村女孩

▲全紅嬋巴黎奧運。（圖／路透社，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋近日再度成為輿論焦點，央媒短短3天內三度密集發聲，從不同角度回顧她帶傷突破「發育關」、粉碎外界「天才墮落」質疑的歷程，重新為這位從農村走出，靠著「水花消失術」震撼世界的年輕運動員定調，也引發社會對體育精神與成長代價的高度共鳴。

綜合陸媒報導，《人民日報》12月25日在年終影片《為自己喝彩》中，讓全紅嬋成為唯一兩度出鏡的運動員，畫面標註「跌宕坎坷，道阻且長」，點出她身高暴增17公分、體重增加7公斤後，面臨動作穩定度下滑、傷病纏身的艱難階段。

《光明日報》27日則將她與短跑名將蘇炳添並列，列入「十四五世界冠軍代表人物」，成為2025年唯一入選年度榜單的現役運動員之一，肯定其世界級競技地位。

同日，央視與中國新聞網也接連聚焦全紅嬋。央視主播康輝盛讚她「全滿分升起中國紅」，並將其精神力量類比時代楷模張桂梅；中新網則把她與國乒多位冠軍並列，強調其影響力早已超越賽場本身，具有重要的社會價值。

中國央媒密集發聲，被外界解讀為對相關爭議的權威回應。過去一段時間，全紅嬋因身體發育、舊傷影響狀態，多次退賽或成績起伏，引來「天才隕落」「提前退役」等質疑聲浪。央媒則明確指出，她並非「變胖」，而是從孩子成長為成年人，必須付出調整與重塑的代價。

相關專題報導也首次披露她訓練背後的細節，包括每日敷冰長達3小時、帶著踝關節積液堅持訓練，甚至為攻克發育關，每天額外加練上千次動作。她在柏林世界盃忍痛完成關鍵一跳並奪冠，賽後輕拭金牌的畫面，被不少網友解讀為「戰勝自我的宣言」。

全紅嬋曾說，「為什麼要見好就收？我想成為我自己。」這句話在央媒報導後廣泛流傳，被視為新一代年輕運動員面對壓力與成長挑戰時的真實心聲。外界認為，央媒連續力挺，不僅是在為一名運動員正名，也是在向社會傳遞更包容的價值觀，提醒大眾理解榮耀背後的付出與成長的必然陣痛。