　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸央媒連3天力挺全紅嬋！用「水花消失術」震撼世界的農村女孩

▲全紅嬋巴黎奧運。（圖／路透社，下同）

▲全紅嬋巴黎奧運。（圖／路透社，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋近日再度成為輿論焦點，央媒短短3天內三度密集發聲，從不同角度回顧她帶傷突破「發育關」、粉碎外界「天才墮落」質疑的歷程，重新為這位從農村走出，靠著「水花消失術」震撼世界的年輕運動員定調，也引發社會對體育精神與成長代價的高度共鳴。

綜合陸媒報導，《人民日報》12月25日在年終影片《為自己喝彩》中，讓全紅嬋成為唯一兩度出鏡的運動員，畫面標註「跌宕坎坷，道阻且長」，點出她身高暴增17公分、體重增加7公斤後，面臨動作穩定度下滑、傷病纏身的艱難階段。

《光明日報》27日則將她與短跑名將蘇炳添並列，列入「十四五世界冠軍代表人物」，成為2025年唯一入選年度榜單的現役運動員之一，肯定其世界級競技地位。

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

同日，央視與中國新聞網也接連聚焦全紅嬋。央視主播康輝盛讚她「全滿分升起中國紅」，並將其精神力量類比時代楷模張桂梅；中新網則把她與國乒多位冠軍並列，強調其影響力早已超越賽場本身，具有重要的社會價值。

中國央媒密集發聲，被外界解讀為對相關爭議的權威回應。過去一段時間，全紅嬋因身體發育、舊傷影響狀態，多次退賽或成績起伏，引來「天才隕落」「提前退役」等質疑聲浪。央媒則明確指出，她並非「變胖」，而是從孩子成長為成年人，必須付出調整與重塑的代價。

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

相關專題報導也首次披露她訓練背後的細節，包括每日敷冰長達3小時、帶著踝關節積液堅持訓練，甚至為攻克發育關，每天額外加練上千次動作。她在柏林世界盃忍痛完成關鍵一跳並奪冠，賽後輕拭金牌的畫面，被不少網友解讀為「戰勝自我的宣言」。

全紅嬋曾說，「為什麼要見好就收？我想成為我自己。」這句話在央媒報導後廣泛流傳，被視為新一代年輕運動員面對壓力與成長挑戰時的真實心聲。外界認為，央媒連續力挺，不僅是在為一名運動員正名，也是在向社會傳遞更包容的價值觀，提醒大眾理解榮耀背後的付出與成長的必然陣痛。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

大陸熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

北京26歲警花「撞臉」楊紫走紅

2025年賣出192台保時捷！　陸銷售女王第3年稱霸

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

影／福建艦「零幀急停」近距離曝光！

陸男穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！

女子苦等失蹤6年丈夫真相好驚悚

陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」 網敲碗：看明年2027怎麼打

王心凌串燒回憶殺！湖南衛視跨年收視率第1

陸央媒連3天力挺用「水花消失術」震撼世界的農村女孩

陸網大讚：蔡依林重新定義演唱會標準

2026年首個「超級月亮」今晚現身

陸最嚴格「養犬規定」上路 飼主腦洞大開推「行狗記錄器」自保

宋濤：願與台灣各界展開國家統一協商

更多熱門

相關新聞

陳芋汐再度公開回應與全紅嬋的關係

陳芋汐再度公開回應與全紅嬋的關係

中國跳水名將全紅嬋、陳芋汐長期被譽為國家跳水隊的「雙子星」，輪流包辦各個大型賽事的金銀牌，不過卻也讓兩人的實力，不斷被放上檯面做比較。陳芋汐近日接受專訪再次被問及，每每看到自己被拿去對比全紅嬋有何感受，她大方坦言，兩人之間的關係從不受輿論影響。

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

她嘆：和全紅嬋與陳芋汐生在同時代就是悲劇

她嘆：和全紅嬋與陳芋汐生在同時代就是悲劇

宏福苑大火151死！全紅嬋：願你們平安

宏福苑大火151死！全紅嬋：願你們平安

AI仿聲侵權延燒配音員與明星接連受害

AI仿聲侵權延燒配音員與明星接連受害

關鍵字：

全紅嬋奧運跳水中國央媒

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面