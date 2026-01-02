　
大陸 大陸焦點 特派現場

「稚暉君」跨足AI領域發公開信　啟動個人機器人共創探索者計劃

▲大陸知名UP主「稚暉君」彭志輝介紹全球首個個人機器人「啟元Q1」。（圖／翻攝財聯社）

▲大陸知名UP主「稚暉君」彭志輝介紹全球首個個人機器人「啟元Q1」。（圖／翻攝財聯社，下同）

記者魏有德／綜合報導

B站UP主「稚暉君」彭志輝投身AI機器人產業後，昨（1）日對外發表公開信，首度對外完整介紹其最新研發成果——小尺寸全身力控人形機器人「啟元Q1」，還同步啟動「個人機器人共創探索者計畫」，向外界募集使用與優化建議，盼透過共創方式推動個人機器人技術正式落地應用。

▲大陸知名UP主「稚暉君」彭志輝介紹全球首個個人機器人「啟元Q1」。（圖／翻攝財聯社）

《潮新聞》報導，1月1日，上緯新材董事長稚暉君（彭志輝）發佈公開信，正式推出全球首款全身力控小尺寸人形機器人啟元Q1，並聯合全球最大AI社區「通往AGI之路」啟動個人機器人共創探索者計劃，向公眾徵集產品優化建議，並準備了四重福利驚喜。

公開信指出，啟元Q1是彭志輝「科技應走進生活」理念的具體實踐，該款人形機器人主打「小型化、全身力控」設計，核心QDD關節僅雞蛋大小，卻保留全尺寸人形機器人的精準力控能力，同時，啟元Q1還具備可折疊、易收納與耐摔特性，機身在收納狀態下可放入約30至35公升的雙肩背包中。

▲大陸知名UP主「稚暉君」彭志輝介紹全球首個個人機器人「啟元Q1」。（圖／翻攝財聯社）

彭志輝表示，啟元Q1的站立高度約0.8公尺，整體體積與重量僅為全尺寸人形機器人的約八分之一，小型化設計不僅降低硬體成本，也大幅減少實機測試時的風險，使科研人員能以較低試錯成本驗證演算法，加快研發與迭代節奏，「啟元Q1可成為個人探索具身智能的第一台畢業機。」

在應用場景上，啟元Q1除面向科研與開發者，也鎖定內容創作與一般消費族群，產品支援開放SDK與HDK，並提供外觀結構件全開源設計，使用者可自行透過3D列印更換外殼、模組化「換頭」，打造個人專屬IP造型。

此外，啟元Q1也支援零程式碼創作平台，讓使用者可自行調整動作、語音與行為邏輯，團隊還展示啟元Q1在兒童陪伴與互動學習場景的應用，機器人可透過內建的「智元靈心」AI平台進行自然對話、百科問答，並支援英語口語練習與動作教學等功能。

▲大陸知名UP主「稚暉君」彭志輝介紹全球首個個人機器人「啟元Q1」。（圖／翻攝財聯社）

彭志輝在公開信中強調，真正的技術突破不應停留在實驗室展示，而是要進入真實生活場景，科技的價值，也不只是「看得見」，而是「用得到」，「期盼透過探索者計畫匯聚使用者與開發者的意見，讓個人機器人在共創中持續進化，逐步成為一般人可參與、可創造的日常科技產品。」

