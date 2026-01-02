長輩火場逃生難？5招降低風險：照明、動線是關鍵

▲家事達人揭居家五大高齡居家防災措施。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

高樓住宅火警頻傳，也敲響高齡居家安全的警鐘。高齡者因視力、體力與反應速度相對緩慢，在火場迷霧中極易錯失逃生先機。家事達人486先生提醒，居家防災不應只靠運氣，應從日常環境的簡化與補強做起，並提出五大關鍵措施，為長者打造更安全的居住環境。

1、照明要「亮」： 長輩怕黑也怕跌。除了在床邊、玄關與走道等處放置手電筒，也能在動線上配置「感應式小夜燈」，有人經過就自動亮起，能大幅降低黑暗中行走的風險。

2、動線要「空」：許多家庭習慣在走廊、轉角堆放鞋盒、雨具或雜物，在濃煙瀰漫或停電時，可能成為致命障礙。清空逃生路線是最基本、也最容易做到的防災準備，別讓平常的「順手」變成逃生時的「殺手」。

3、用電要「慎」： 冬季電暖器長時間運轉，加上延長線過載、電線老化，都是常見起火原因。建議選擇具備「過熱斷電」與「電壓保護」功能的電器，並定期檢查插頭、線材是否鬆動。

4、濾網要「清」： 除濕機、清淨機濾網積滿灰塵會影響散熱，甚至引發火災，記得定期清洗，日常保養不能省。

5、包包要「備」：事先準備「救命避難包」放門口，放在靠近出入口的位置，內容包含常用藥品、慢性病藥物清單、行動電源、防災收音機與隨身照明設備，緊急狀況下能一提就走，減少慌亂、爭取寶貴逃生時間。

火災無法預測，但風險可以提前降低。真正的防災不是昂貴設備，而是從整理環境、改善習慣做起，讓長輩「看得到路、走得穩當」就是最好的防災。