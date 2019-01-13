　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

25歲女搭巴士「馬尾被剪15cm」崩潰　剪刀怪客：碰到我膝蓋！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼睡一覺醒來發現馬尾竟然被後方乘客剪了。（示意圖／CFP）

▲睡一覺醒來發現馬尾竟然被後方乘客剪了。非當事人。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

搭車睡著竟然被後座乘客剪頭髮！25歲的丁姓女乘客今（13）日9時許，搭乘由九龍灣開往香港仔的城巴-107巴士，因為車程遙遠因此小睡片刻，綁成「馬尾」的長髮便沿著椅背垂下。後方65歲余姓男乘客因為覺得女子「頭髮太長碰到自己」，竟然拿出剪刀剪去對方約15公分的長髮，車內乘客看見男子怪異行為，便大聲叫醒丁女並報警求助。

據香港東網報導，司機聽到乘客驚呼後立刻將巴士停下等待警方趕來調查，員警到場後除了在巴士上層發現被剪斷的頭髮，也在男子身上找到「兇器」，最後以涉嫌「襲擊造成身體傷害」及「藏有攻擊性武器」的名義逮捕余男，案件目前交由灣仔警區刑事調查隊負責。

車內的乘客表示，當時上層坐滿了人，巴士駛入海底隧道（香港稱紅隧）時，突然聽到後方有人大聲斥責余男，「起初以為是性騷擾事件，之後才知道是發生了『剪頭髮』事件。」目擊者則說，余男的行為和穿著看起來都很正常，也不像酒醉或神情怪異，卻不知道為什麼要在眾目睽睽之下剪別人頭髮

警方調查後發現，原來是余男不滿前方丁女睡著後，馬尾太長一直碰到自己膝蓋，因此決定拿剪刀幫對方剪去一束頭髮，在「行刑」前，雖然男子不斷用手撥開對方長髮，卻從未向女乘客示意或提醒；車上乘客見狀，趕緊叫醒慘遭剪髮的女乘客，丁女看到後嚇得大哭說，「你有什麼理由剪我頭髮！」

▼城巴-107巴士。非當事車輛。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼城巴-107巴士。（圖／翻攝自維基百科）

余男聽聞後只是把剪刀默默收起來，之後雙手交叉放在胸口，閉起雙眼不出聲，一副事不關己的態度。據悉，當其他乘客向司機反映此事並建議丁女報案時，余男一度想下車逃跑，不過最終遭到眾人圍堵而失敗。

有目擊者說，丁女的「馬尾」其實只有長過肩膀一些而已，可能是因為坐車睡著後，頭向後仰使得長髮沿著椅背垂下碰到余男膝蓋；也可能是男子翹腳坐，或用腳頂著椅背坐才會被丁女頭髮碰到。

城巴發言人證實，早上確實有發生此事，當時車上約有100人，有乘客通知司機「一名男子用剪刀剪去女子頭髮」，所有乘客也合力制服持剪刀的余男並報警；在警方到場處理前，車上的乘客都已被安排至其他車輛繼續行程。

ET快訊
明知會夭折！爸媽堅持生下「無腦女兒」只為器捐　7天後永別
剩4首長未定！鄭麗君點頭留任　16:50公布完整內閣名單
台灣地理位置太好！去年「領空過路費」大賺22.3億原因曝光

關鍵字：馬尾,乘客,城巴,香港,剪刀,剪髮,頭髮,怪客,九龍灣,香港仔

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武術大師：5分鐘KO你！　單挑徐曉冬30秒「狂噴鼻血」包成獨眼俠

華為證實王偉晶「涉間諜罪」在波蘭被捕：已終止僱傭關係

皇上都看這些！　故宮養心殿意外找到乾隆「春晚節目單」

花1360可買1萬粉絲！「劇場效應」作祟　買流量、熱搜成另類產業

影／驚險降落阿爾卑斯山！直升機45度斜傾「鼻頭插雪中」　勇救滑雪客

綠色葬禮正夯！華盛頓州推「人屍做堆肥」　網驚：蔬菜有奶奶味道…

影／狠心夫衝加護病房「拔妻氧氣管」：重病沒治療價值

解放軍中將何雷：若武統台灣　極少數台獨分子是「必懲戰犯」

陸國產航母完成海試　港媒：甲板未見艦載機起降痕跡

影／大媽推「住宿＋濕背秀服務」只要900　被打槍譙：沒需求算啥男人！

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

78歲嬤靠「7千」年金養2孫　不敢出門怕跌...無人照顧她們

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

阿公拿「價值60萬」球鞋去退貨　店員驚呆狂拍照：千萬別啊！

媽病逝..爸吃鎮定藥入睡！　吳尊曝「下輩子心願」逼哭72歲爸

林孟辰改編《FLY OUT》燃炸！　Ella嗨翻:你Hold住了全場

貧困戶卻開賓士！　新京報：扶貧中心搞不清還幫「預設合理性」

25歲女搭巴士「馬尾被剪15cm」崩潰　剪刀怪客：碰到我膝蓋！

非洲豬瘟侵襲23省「不敢吃豬」　大陸羊肉、牛肉價格上漲

90後女主播車禍「衝下坡起火」身亡　事前曾發文：快睡著了

武術大師：5分鐘KO你！　單挑徐曉冬30秒「狂噴鼻血」包成獨眼俠

北京市政府「前世今生」解密　原址曾為日本使館

北京市府東遷意義不簡單　首都百年大計「兩翼」成形

格鬥狂人徐曉冬再戰武術師「30秒濺血」　飛膝攻胸KO終極勇士

影／馬雲酒吧開幕取名「平頭哥」：不求賺錢　蔡康永、大S現身捧場

影／32歲女「2天1碗辣味牛肉麵」　血便就醫罹患大腸癌

快訊／不去教育部了！　陳良基留任科技部長

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」　賞巴掌、勒脖子痛毆無辜母子

貧困戶卻開賓士！　新京報：扶貧中心搞不清還幫「預設合理性」

崔佩儀媽媽聽信神醫喝500元「神仙水」：骨刺長一整排

台灣小孩搭機多久不耐煩？　調查曝光：「能撐56分鐘」贏英國小孩

套圈圈一發命中「隱藏版最大獎」！　歐告開心搖尾：終於等到了

中職／同期相繼站穩一軍　楊岱均持續努力：一步一步來

做心酸！賣1斤賠1斤　三星蔥農嘆蔥價10年新低

全力拚愛情產業鍊！韓國瑜帶韓冰北上見總顧問瓊瑤

臉書「甜蜜合照→獨照」　她被男友暴打3顆牙脫落噴進鼻腔

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

大陸熱門新聞

講桌上活春宮！教授站著撞擊學生

匕首槍轉角槍齊亮相

華為證實王偉晶涉間諜罪在波蘭被..

美專家：陸可用火箭研發世界最大..

京東＋蘇寧調降iPhone8／..

即／陝西煤礦坍塌　約20人受困

深圳大鵬所城　明清的海防要塞

人民幣漲破6.74　開啟強幣時..

北京市府東遷　首都兩翼功能成形

格鬥狂人徐曉冬再戰武術師　30..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

32歲女「2天1碗辣味牛肉麵」..

江蘇再爆非洲豬瘟！　撲殺6萬9..

寮國遣返191名中國電信詐騙犯

更多熱門

相關新聞

炸毛寶寶成為「最年輕潘婷大使」

不知道大家有沒有看過自己小時候的照片？相信大家剛出生的髮量應該都不多吧～但是在日本爆紅的萌娃「Chanco」，一出生就擁有不尋常的髮量，不只如此，隨著時間越久頭髮更加濃密，甚至還與日本女主持人近藤智共同擔任「潘婷」2019年品牌大使！

水果王國行銷國際　精挑8種水果進軍香港

中新社：去港澳台別帶肉品！

澳門博彩業復甦　消費指數力壓台港

黑道內鬨截車砍殺　港警拘捕35人

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　

小山丘擊落保時捷！女出院再買一輛

悲歌！世界最醜老虎 悲憤到撞牆

怕死太痛苦！母簽急救抉擇單　女兒狂抖

油罐車翻覆！民眾搶撈油...下秒爆炸60人燒成灰燼

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！

「霸凌者燒死我爸媽⋯」少女報復同學血染雪地

女童搭堆高機遭輾斃！嬤目睹崩潰

秦嵐撩裙「驚人高跟鞋」曝光　網嚇呆：踩高蹺？

喝喜酒被通知吃素加600　網勸別去

骷髏狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網友

男護士酒醉接生　扯斷嬰頭「只拿出身體」

國道轎車自撞護欄　車頂掀開3人被拋飛1人亡

想追27歲妹！工程師：學店有單純的？

楓康超市怎存活？網曝後台：這集團罩的

更多

最夯影音

更多

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面