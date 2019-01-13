25歲女搭巴士「馬尾被剪15cm」崩潰　剪刀怪客：碰到我膝蓋！

▲睡一覺醒來發現馬尾竟然被後方乘客剪了。非當事人。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

搭車睡著竟然被後座乘客剪頭髮！25歲的丁姓女乘客今（13）日9時許，搭乘由九龍灣開往香港仔的城巴-107巴士，因為車程遙遠因此小睡片刻，綁成「馬尾」的長髮便沿著椅背垂下。後方65歲余姓男乘客因為覺得女子「頭髮太長碰到自己」，竟然拿出剪刀剪去對方約15公分的長髮，車內乘客看見男子怪異行為，便大聲叫醒丁女並報警求助。

據香港東網報導，司機聽到乘客驚呼後立刻將巴士停下等待警方趕來調查，員警到場後除了在巴士上層發現被剪斷的頭髮，也在男子身上找到「兇器」，最後以涉嫌「襲擊造成身體傷害」及「藏有攻擊性武器」的名義逮捕余男，案件目前交由灣仔警區刑事調查隊負責。

車內的乘客表示，當時上層坐滿了人，巴士駛入海底隧道（香港稱紅隧）時，突然聽到後方有人大聲斥責余男，「起初以為是性騷擾事件，之後才知道是發生了『剪頭髮』事件。」目擊者則說，余男的行為和穿著看起來都很正常，也不像酒醉或神情怪異，卻不知道為什麼要在眾目睽睽之下剪別人頭髮。

警方調查後發現，原來是余男不滿前方丁女睡著後，馬尾太長一直碰到自己膝蓋，因此決定拿剪刀幫對方剪去一束頭髮，在「行刑」前，雖然男子不斷用手撥開對方長髮，卻從未向女乘客示意或提醒；車上乘客見狀，趕緊叫醒慘遭剪髮的女乘客，丁女看到後嚇得大哭說，「你有什麼理由剪我頭髮！」

▼城巴-107巴士。非當事車輛。（圖／翻攝自維基百科）

余男聽聞後只是把剪刀默默收起來，之後雙手交叉放在胸口，閉起雙眼不出聲，一副事不關己的態度。據悉，當其他乘客向司機反映此事並建議丁女報案時，余男一度想下車逃跑，不過最終遭到眾人圍堵而失敗。

有目擊者說，丁女的「馬尾」其實只有長過肩膀一些而已，可能是因為坐車睡著後，頭向後仰使得長髮沿著椅背垂下碰到余男膝蓋；也可能是男子翹腳坐，或用腳頂著椅背坐才會被丁女頭髮碰到。

城巴發言人證實，早上確實有發生此事，當時車上約有100人，有乘客通知司機「一名男子用剪刀剪去女子頭髮」，所有乘客也合力制服持剪刀的余男並報警；在警方到場處理前，車上的乘客都已被安排至其他車輛繼續行程。