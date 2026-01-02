　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

國台辦主任宋濤：願與台灣各界展開「國家統一協商」

▲▼ 大陸國台辦主任宋濤、台灣問題幹部讀本修訂版2024年 。（圖／記者任以芳攝）

▲國台辦主任宋濤。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國台辦主任宋濤在2026年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《攜手奮進 共創福祉》的新年寄語。他表示，願意在一個中國原則和九二共識的基礎上同台灣各政黨、團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商。

宋濤提到，新年前夕，習近平主席發表了新年賀詞，向海內外中華兒女致以新年祝福，其中強調，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋！」

宋濤指出，2025年是全體中華兒女銘記歷史、共享榮光的一年。習近平總書記在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會上的重要講話極大凝聚中華民族團結和奮進的力量，極大激發包括台灣同胞在內的全體中華兒女民族自豪感和認同感。2025年是中國式現代化承前啓後、接續奮進的一年。

宋濤說，中共二十屆四中全會擘畫了國家未來五年發展藍圖。「十四五」時期，第二個百年奮鬥目標新徵程實現良好開局。兩岸同胞要共同壯大民族經濟，共同創造中華民族綿長福祉。

宋濤提到，2025年是兩岸關係克難前行、祖國統一蓄勢聚力的一年，「我們為台胞來往大陸提供便利條件，舉辦系列兩岸交流活動，台胞、台青和『首來族』來大陸人數大幅增長，兩岸交流合作取得新進展。」

宋濤說，高質量推進兩岸融合發展示範區建設，落實台胞台企同等待遇，有力增進台灣同胞利益福祉。堅定捍衛國家主權和領土完整，打擊台獨分裂和外來干涉，守護中華民族共同家園。

宋濤強調，2026年是國家「十五五」開局之年，將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共二十大和二十屆歷次全會精神，深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

宋濤說，將努力為台商台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，進一步擴大交流合作、深化融合發展。堅決反對台獨分裂和外來干涉，支持島內愛國統一力量，維護台海和平穩定，「我們願意在一個中國原則和九二共識的基礎上同台灣各政黨、團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商。」

宋濤還說，兩岸同胞要勇擔時代大任，堅定反獨促統，共同書寫中華民族偉大復興的精彩篇章。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

元旦火藥味濃！　國台辦嗆賴「台獨必然敗亡」

賴清德總統今（1）日發表新年談話，引發大陸國台辦猛烈抨擊，讓元旦就充滿言辭交鋒的火藥味。國台辦批評賴煽動兩岸對立對抗，重彈「民主對抗威權」老調，並稱無論賴說什麼、做什麼，都改變不了「台獨必然敗亡的下場」。

館長被指獲陸方「挹注資金」　國台辦駁：子虛烏有

蔣萬安剛回台就舉行軍演　國台辦：針對台獨和外部勢力

鄭麗文再提「鄭習會」　國台辦僅重申九二共識

台海怎麼和平？　國台辦：必須堅持一中原則、明確反對台獨

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

