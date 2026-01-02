百度分拆AI晶片業務「崑崙芯」　在港交所申請 IPO

▲崑崙芯。（圖／翻攝崑崙芯）



記者蔡紹堅／綜合報導

百度2日發出公告，旗下AI晶片企業「崑崙芯」已透過其聯席保薦人以保密形式向香港聯交所提交上市申請表格，以申請批准崑崙芯股份於香港聯交所主板上市及買賣。

根據公告，目前的方案為建議分拆將通過崑崙芯股份的全球發售進行，包括，崑崙芯股份於香港進行公開發售，以供香港公眾人士認購；及向機構及專業投資者配售崑崙芯股份。於本公告日期，崑崙芯為本公司之非全資附屬公司。建議分拆完成後，預計崑崙芯仍將為本公司之附屬公司。

公告指出，有關建議分拆的詳情，包括全球發售的規模與結構、百度於崑崙芯持股百分比的減少幅度等，尚未落實。建議分拆須待（其中包括）獲香港聯交所上市委員會批准崑崙芯股份上市及買賣、就崑崙芯股份上市及發售事宜完成在中國證券監督管理委員會的備案，以及百度與崑崙芯作出最終決定，方可作實。股東及潛在投資者務請注意，無法保證建議分拆將會落實或於何時落實。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣或投資百度證券時務請審慎行事。

對於建議分拆崑崙芯的理由及益處，百度表示，一是建議分拆可更全面地反映崑崙芯集團基於自身優勢的價值，並提升其營運及財務透明度，令投資者能清晰區分崑崙芯集團與保留集團，獨立評估及衡量崑崙芯集團的表現及潛力。

二是崑崙芯的業務（有別於保留集團業務相對較為多元化的業務模式）將吸引專注於通用AI計算晶片及相關軟硬件系統業務的投資者群體。

三是崑崙芯集團業務憑借其規模已足以尋求上市地位，且百度認為該地位將對百度及崑崙芯有利，包括提升崑崙芯在其客戶、供應商及潛在戰略合作夥伴中的形象，並提高其協商及爭取更多業務的地位；使崑崙芯能在未來有需要時直接且獨立地進入股權及債務資本市場，從而令保留集團能更有效地配置財務資源等。

崑崙芯成立於2021年，前身為百度內部2012年成立的晶片研發部門，最初目的主要是為百度的搜尋、雲計算與自動駕駛等業務提供專用晶片支持，目前專注在AI晶片的研發。