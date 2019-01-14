飛機餐驚見「蠕動蝸牛」　女客反應一周沒下文！網：法國大餐

▲飛機餐的沙拉跑出蠕動活蝸牛。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

上海一名楊姓女子近日搭乘中國東方航空飛往澳門的航班時，竟然在飛機餐的沙拉中驚見一隻活蝸牛。楊小姐說「蝸牛的大小只比人的拇指還小一些而已，而且還是活的！」她立刻將此事告知空服員，座艙長也出面致歉表示下飛機後會向上回報處理，不料過了一個多星期卻沒有下落，氣得楊小姐向上海市消費者協會投訴。

綜合陸媒報導，楊小姐2018年11月搭乘東航飛機時，在飛機餐的沙拉中發現一隻蠕動的活蝸牛，座艙長表示會向主管反應處理；但是一個多星期過去，卻一直沒有消息，這段期間聯繫座艙長，也只得到對方正在國外出差的答覆，因此她要求上海市消費者協會主持公道。

直到2018年12月3日，楊小姐才接到東航工作人員電話，對方先說會賠償200元（約新台幣900元），之後說500元（約新台幣2230元），最後甚至說1000元（約新台幣4560元），卻遭到楊小姐多次拒絕；楊小姐說，因為自己是從事與食品相關的行業，所以對餐飲衛生和安全相當重視。

▼蝸牛雖能證明蔬菜有機，但你敢吃嗎？（圖／翻攝自微博）

東航工作人員昨（13）日證實，曾在2018年11月30日接到楊小姐的投訴，但相關人員曾聯繫協商解決此事，公司也一直都有在跟進處理。楊小姐則說，她在投訴過後，也只得到對方一味提高賠償金額的回應而已，雙方至今仍然沒有達成和解。

網友看完後表示，「證明是新鮮的！但可能沒洗過…」、「有機蔬菜」、「法國大餐？（法式蝸牛）」、「航空公司居然這種拖延戰術，態度極其惡劣！」、「很新鮮呀，不好嗎？」、「這事要是發生在國外就不會拖延了」。