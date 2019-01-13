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華為證實王偉晶「涉間諜罪」在波蘭被捕：已終止僱傭關係

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▲華為。（圖／CFP）

▲ 華為官方證實，王偉晶因涉嫌犯罪已經被開除。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

華為員工11日在波蘭被指控「為中國從事間諜活動」遭逮，《環球時報》社評質疑，「這會不會是波蘭為了討好美國製造的一起冤案？」不過華為12日發布聲明，高層主管王偉晶因個人原因涉嫌犯罪，對公司造成不良影響，決定終止僱傭關係，間接承認員工確實從事違反當地法律的行為。

波蘭國家安全局（ABW）表示，涉嫌從事間諜活動的人員除了一名華為中國員工，還有一名波蘭公民。當地媒體則指出，遭逮捕的華為主管是負責對波蘭公共部門銷售的業務；另一名被捕的是波蘭前國內安全局高階官員，曾任職於行動通訊公司Orange Polska。

華為官方12日回應，「華為波蘭代表處員工王偉晶因個人原因涉嫌違反波蘭法律而被逮捕調查，該事件對華為的全球聲譽造成了不良影響，依據公司勞動合約相關管理規定，華為決定立刻終止與王偉晶的僱傭關係；華為公司一直遵守業務所在國的所有適用法律法規，合規經營，並要求所有員工遵守所在國法律法規。」

▼波蘭情報部門一位負責人說，若罪名最終成立，王偉晶將處最高10年的有期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼電信巨擘華為。（圖／達志影像／美聯社）

波蘭情報部門一位負責人瓦西克（Maciej Wasik）表示，波蘭法院已決定對被捕的2人羈押3個月，如果罪名最終成立，他們將面臨最高10年的有期徒刑

波蘭國家安全局發言人說，「雖然華為目前是一個全球性話題，不過對波蘭而言，這次調查只涉及兩名被捕者本身，至於電訊行業面臨的威脅是另一個問題，兩者為不同層面的事件。」

大陸外交部11日表示，「北京當局對波蘭拘押一名華為員表示高度關注，中國駐波蘭使館已第一時間約見波外交部，要求波方盡快向中方就案件情況進行領事通報，儘早安排領事探視。中國還敦促波蘭要所謂依法、公正、妥善處理此案，切實保障當事人合法權益、安全和人道主義待遇。」

►►華為員工涉間諜活動遭波蘭逮捕　總公司：皆遵守所在地法律

►►波蘭以「從事間諜活動」逮華為員工　環時：為討好美國？

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關鍵字：華為,波蘭,王偉晶,間諜罪,僱傭關係,Maciej Wasik,大陸外交部

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