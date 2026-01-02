彰化檢舉違規案破12萬件！檢舉王狂報5400件　不打方向燈最多

▲未打方向燈成為違規檢舉最大項目。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局公布114年度民眾交通違規檢舉統計，全年受理件數高達12萬3826件，經審核後成案數為7萬8787件，成案率約64%。其中，未依規定使用方向燈為最大宗違規項目。數據也顯示，縣內有檢舉人一年內提出超過5400件舉報，數量驚人。警方強調，所有檢舉案件均依法嚴格審查，證據不足者不予成案，並呼籲民眾遵守交通規則，共同維護道路安全。

根據彰化縣警局交通隊統計，彰化縣114年受理的檢舉案件，經審核後最終開罰的比例為64%，對比113年受理11萬2609件，成案7萬1491件，成案率63%，民眾熱心程度持續上升。

▲不遵守道路標線。（圖／警方提供）

分析成案的違規項目，前三名分別依序為「汽（機）車駕駛人未依規定使用方向燈」：共2萬8,002件，顯示轉彎或變換車道未打方向燈，仍是駕駛最常忽略且易被舉報的違規行為。其次為不依規定駛入來車道（如逆向、跨越雙黃線），共1萬8542件。不遵守道路交通標線指示則有1萬1215件。

根據資料顯示，縣內有一名檢舉人在114年累計檢舉超過5,400件，其檢舉頻率與數量均遠高於一般民眾。此外，占用「身心障礙專用停車位」的違規行為，亦為檢舉熱點之一。114年度全縣共取締1,841件，每件依《道路交通管理處罰條例》第56條處以1,200元罰鍰。

彰化縣警察局強調，所有民眾檢舉案件均需經過員警嚴格審核，確認違規事實明確、證據充分且符合規定程序後，才會製單舉發，絕非檢舉即開罰。為便利民眾，警方提供「交通違規檢舉簡訊通知」服務。民眾可至警察局網站申請，一旦遭他人檢舉且案件成案，即可第一時間收到簡訊通知，提醒注意違規事項，避免短期內重複違規。

▲機車未依規定停在身障停車格遭警方逕行舉發。（圖／警方提供）