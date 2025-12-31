　
大陸 大陸焦點 特派現場

軍演沒結束！陸官媒透露「繼續」組織相關兵力　「斬首」是演習重點

記者任以芳／綜合報導

解放軍東部戰區今（31）日尚未宣布軍演結束，根據大陸中國軍網30日晚間發布文章，透露解放軍東部戰區「繼續」組織相關兵力，持續展「正義使命-2025」演習，暗示軍演持續進行，並且登上大陸百度熱搜。該文甚至強調此次軍演最顯著特點為「斬首行動」，已針對「台獨」分裂頭目的重要形象目標完成模擬打擊。

▲▼ 正義使命2025軍演、2025.12.29、解放軍、共軍 。（圖／翻攝 央視）

▲陸官媒文章昨晚透露東部戰區「繼續」組織相關兵力，持續展「正義使命-2025」演習 ，軍演尚未結束。（圖／翻攝 央視）

大陸中國軍網30日晚間發布文章標題為《懲「獨」越有力，台海越穩定》，迅速登上今天百度熱搜榜。由於東部戰區尚未宣布結束軍演，今31日並未透露最新演習項目，但該文釋出軍演細節，強調解放軍東部戰區「繼續」組織相關兵力，持續展「正義使命-2025」演習，表示此時此刻軍演依舊持續進行。

該文又稱，「正義使命2025」是向外界發出鮮明宣示，「我們懲戒『台獨』分裂勢力、反制外部干涉勢力，手段工具十分豐富、封控目標十分精准、孤困能力十分強大、拒止措施十分有力。滔滔台海，絕對不容任何『謀獨』挑釁妄想與外部拱火覬覦。」再次表明，本次軍演針對的不是廣大台灣民眾。

▲▼ 正義使命2025軍演、2025.12.29、解放軍、共軍 。（圖／翻攝 央視）

▲「正義使命2025」軍演釋出多樣訊號，近距離圍台、無人機出動、模擬航港封控、「斬首」行動。（圖／翻攝 央視）

文章也分析演習區域划設，傳遞三組強力信號，首先是收緊鎖鏈，演習區域比以往「更加」靠近台灣本島；再者是「三面圍島」，5個區域形成強大聯合懾壓之勢；最後是「關門制敵」，演習的針對性和指向性更加明確，除了演練痛擊「台獨」分裂勢力大本營，還演練了切斷相關通道，堅決拒止外部勢力干涉。

從演習呈現四個鮮明特點，一、覆蓋，參演部隊演練了對台灣軍艦機目標、導彈陣地、重要軍港、彈藥倉庫、後勤設施等進行火力覆蓋，實施多波次打擊，其所有目標都在我方火力網覆蓋之下，可以隨時消滅其戰爭工具、打掉其戰爭潛力

第二是封控，參演部隊演練了對台灣的重要港口和航線進行封控，塑造了真打實封、孤困台島之勢；第三是精打，演習開始後，參演部隊迅速對台灣的相關機動目標進行追瞄懾打，其目的就是讓台軍從外部勢力購買的武器隨時面臨滅頂之災。

該文強調軍演最重要特點之一就是「斬首」，主要針對「台獨」分裂勢力頭目的重要形象目標進行了模擬打擊，這意味著解放軍隨時可以對「台獨」首惡分子精准制裁。

文章最後嚴正正告執迷不悟的頑固分子，「在人民軍隊強大實力面前，『賣台引戰』外援難入，挑釁生亂外逃無門。如果繼續一意孤行、恣意妄為，被送上人民的審判席，被釘上歷史的恥辱柱，是你們唯一的下場！」

▼ 解放軍「首次」派出無人機視角號稱拍下101大樓，已經非常靠近台灣 。（圖／翻攝 央視）

▲▼解放東部戰區29日在台灣周邊區域開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。（圖／翻攝央視新聞聯播）
 

01/01

下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

相關新聞

中共軍演出現低成本版海馬斯　綠委籲速討論美對台軍售急迫項目

中共軍演出現低成本版海馬斯　綠委籲速討論美對台軍售急迫項目

針對中共軍演，美國聯邦參議院軍事委員會主席維克呼籲，台灣應擱置黨派歧見，全力支持總統賴清德提出的國防特別預算，時間已不容再拖延。民進黨立委陳冠廷今（31日）也表示，美方此次公布的8項對台軍售案中，部分項目將納入1.25兆元國防特別預算，包括海馬斯多管火箭系統及標槍飛彈系統等戰術性軟硬體裝備，這些項目具有迫切性，需要盡快完成整備，呼籲朝野對話，儘速討論。

即／日本控危險行為：中共軍演加劇台海緊張

即／日本控危險行為：中共軍演加劇台海緊張

蔣萬安剛回台就舉行軍演　國台辦：針對台獨和外部勢力

蔣萬安剛回台就舉行軍演　國台辦：針對台獨和外部勢力

台海怎麼和平？　國台辦：必須堅持一中原則、明確反對台獨

台海怎麼和平？　國台辦：必須堅持一中原則、明確反對台獨

害怕中共軍演變開戰！PTT喊「1訊號出現」就要跑

害怕中共軍演變開戰！PTT喊「1訊號出現」就要跑

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

