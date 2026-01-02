陸最嚴格「養犬規定」上路　飼主腦洞大開推「行狗記錄器」自保

▲大陸史上最嚴養犬規定上路。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸新版《治安管理處罰法》元旦正式上路，首次將飼主遛狗不牽繩致人受傷、寵物擾民及違規飼養烈性犬等行為納入法律處罰範圍。「史上最嚴養犬規定」實施後，一方面獲得不少居民叫好，另一方面，部分飼主也開始思考如何在新制度下自保，避免被「碰瓷」，甚至催生出名為「行狗記錄器」的另類配備。

《封面新聞》報導，新修訂的《治安管理處罰法》自1月1日起施行，對不文明養犬行為設下明確法律紅線，情節嚴重者，最高可處10日拘留或1000元（人民幣，下同）罰款。相關規定上路後，引發社會高度關注，長期受遛狗不牽繩、寵物隨地便溺困擾的居民普遍表示支持。

山西太原飼主王芳（化名）同時也是社區文明養犬志願隊負責人，她回憶，過去社區內曾發生孩童被未牽繩犬隻絆倒的糾紛，雙方爭執不休，最終報警仍難以釐清責任，新規定明確責任歸屬後，志願隊推動「文明養犬承諾書」，短短一週便吸引80多名飼主簽署，小區內牽繩率明顯提升，相關爭執也隨之下降。

成都金牛區飼主張萌則分享，新規實施後，她不僅隨身攜帶拾便袋，還主動清理寵物踩過的公共座椅，「法規不只是懲罰工具，也提醒飼主應對公共空間負起責任。」

伴隨新法落地，大陸多個電商平台販售的狗繩、嘴套、定位器等合規防護用品諮詢量與銷量同步攀升。部分熱銷款式月銷量甚至較前月成長數倍，線下寵物用品店也出現斷貨情形。業者指出，這反映出不少飼主正主動調整行為，以避免觸法風險。

在這波變化中，一款由飼主自行研發的「行狗記錄器」意外走紅。產品研發者王鵬是一名西高地白梗的飼主，他坦言，支持文明養犬與依法管理，但也擔心在糾紛中「說不清、證不了」的弱勢處境。

王鵬指出，過往若遭遇他人指控或爭議事件，飼主往往缺乏客觀證據，容易陷入被動，因此，他與朋友設計出可佩戴於頸部或手臂的記錄設備，從飼主視角拍攝遛狗過程，避免畫面過低或操作不便。該構想在社群平台曝光後迅速引發關注，短短數日即收到大量詢問與預購訂單。

他表示，不少潛在買家並非追求科技噱頭，而是希望在新規環境下，多一層保障，降低糾紛風險。「能用一次避免一次爭執，對他們來說就值得。」