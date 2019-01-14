救火後經過收費站…消防車竟被罰「超載」　網怒：過年缺年終？

▲消防車經過收費站竟然因為超載被開罰。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

重慶市1輛消防車在13日救完火後，在返回消防局途中經過高速公路收費站時，因為「超載」竟被交通單位開罰，此事在微博廣傳後引來許多網友抱怨，「難道要先卸載或是繳完罰款才能救人嗎？」對此，重慶交通行政執法總隊說，是因為員工疏忽，才會誤把消防車以普通貨車標準開罰。

綜合陸媒報導，「違法行為告知書」上的內容要求消防車立即減載，並且至附近的交通單位受罰處理，事件曝光後，重慶市交通執法總隊回應，「是員工誤將消防車作為社會車輛，經核查未予處罰；目前，總隊已與消防部門進行溝通並取得諒解，同時對相關責任人進行了嚴肅批評教育。」

▼違法行為告知書。（圖／翻攝自微博）

據悉，湖北襄陽2018年11月也曾發生過類似案件，一輛消防車準備趕往救災現場時，經過襄陽北收費站時卻被攔下要求查看證件，還被問各種問題，等到問完以後還需等待流程跑完，獲得上級請示才可放行，不料下高速公路時又碰到同樣境遇，導致救援任務延時。

網友看完後紛紛表示，「莫非消防車以後就得空車去救火了？」、「過年缺錢也不能搞消防單位啊」、「還是第一次聽到消防車走高速公路因為超載被處罰」、「想收錢想瘋了吧」。