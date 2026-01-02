陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」　網敲碗：看明年2027怎麼打

記者魏有德／綜合報導

元旦期間，不少名人都會秀出自己獨特的慶祝跨年方式，大陸撞球天后潘曉婷選擇在斯諾克球桌上展現精湛球技，只見她一桿將母球擊出後，經過球檯的反彈，把紅球排成的「2025」變成「2026」，完成新年任務。這支影片迅速累積大量按讚與留言，網友也討論她是否多次嘗試才完成。

▲大陸撞球天后潘曉婷炫技迎接新年。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

《極目新聞》報導，一球開出，「2025」瞬間變成「2026」，元旦期間，「九球天后」潘曉婷的這個表演視頻（影片）刷爆網路。

影片中，潘曉婷站在一張斯諾克球桌前，桌上的數十顆紅球先排成「2025」字樣，待她擊出母球後，球一路前行並在吃庫後精準撞到「5」中的一顆球，使原本的「5」改變為「6」，桌面數字也成為「2026」。

事後，潘曉婷在貼文配文寫著，「2026，新年伊始，步步登高。」用自己的球技慶祝新年的到來。該段影片也引來大量網友討論，認為其因難度與設計巧思值得點讚，抖音單平台按讚數直衝700多萬。

部分網友也在留言區猜測這類挑戰可能難以一次完成，還詢問潘曉婷是否錄製多次才成功；也有網友以玩笑方式提出「看你明年怎麼把6打成7」，讓這支影片熱度持續升溫。

43歲的潘曉婷是大陸首位撞球世界冠軍，主攻花式九號球，不僅球技精湛，亮麗的外表和嬌小優雅的身形更是讓她擁有廣大的粉絲支持。