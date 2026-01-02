2000年前絲綢「玩偶衣」僅9公分　見證漢代孩童娛樂生活

▲大陸甘肅簡牘博物館館藏9公分娃衣 。（圖／翻攝 甘肅簡牘博物館）

記者任以芳／綜合報導

近年「娃衣熱」席捲年輕族群，2000多年前的漢代，邊塞將士的孩子早已擁有精緻的絲綢玩偶服。近日，大陸甘肅簡牘博物館收藏的一件「絲綢玩具衣」引發熱議。這件長僅公分的小衣，於1979年出土於敦煌馬圈灣漢代烽燧遺址，不僅是漢代手工藝的縮影，更是邊塞家庭溫馨生活的珍貴見證。

甘肅簡牘博物館藏出示一件可愛娃衣，1979年這件玩具衣出土於敦煌馬圈灣漢代烽燧遺址，隨著「玩偶熱」「娃衣熱」興起，這件來自2000多年前的文物再次進入公眾視野。

馬圈灣是漢代敦煌邊塞的軍事駐地，當時出土玩具衣的衣長只有9公分，同時與一同出土的還有玩具木車、蹴鞠（古代足球）等其他文物，一枚直徑約1.8公分的「頂針」。經考證，當時的邊塞的漢代兒童也有豐富的兒童生活。

簡牘記載顯示，當時隨軍家屬亦需從事勞作。考古學家推測，這件針腳細密的娃衣，極可能出自戍邊將士妻子或母親之手，體現了在嚴酷環境下，家庭對孩子情感的細膩呵護。

儘管體型微小，這件玩具衣卻完整保留了漢服「交領右衽」的核心特徵，展現了漢文化在河西地區的深遠影響。在製作細節上，它採用了結實耐磨的平紋紡織技術，既能抵抗河西走廊的多風沙環境，又便於清洗，體現了當時人們因地制宜的智慧。

值得注意的是，這件娃衣在比例上較中原服飾更顯簡便利落。其具體長度與袖口寬窄的微調，折射出邊塞地區因應狩獵、耕作與軍事生活的實用主義風格。

這件僅九公分長的織物，打破了人們對邊塞生活只有「大漠孤煙」的單一想像。它像是一扇窗，讓後代人們看見2000多年前，父親帶回布料、母親挑燈縫紉、孩子為玩偶穿衣的溫馨畫面。

甘肅簡牘博物館表示，這件文物不僅填補了漢代兒童生活研究的空白，更透過這一角碎料，傳遞出跨越千年的情感溫度與創造力。