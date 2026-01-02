陸金價過山車…買家塞爆銀樓！　店員嘆：300g以下金條賣到斷貨

▲大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國北京近日掀起一波貴金屬買賣熱潮，在金價劇烈震盪下，民眾搶購與變現同步上演。北京西城區菜百公司櫃檯前日前擠滿消費者，銷售人員不斷提醒，「小克重金條已經賣完，只剩300公克以上的規格。」

據《中新經緯》報導，不少消費者選擇分批購入金條，西城區劉太太便先後購買20公克與100公克金條，也有人詢價後直接一次帶走300公克、500公克的大規格金條，當晚甚至有顧客提著現金購買160公克黃金。與此同時，黃金回收市場同樣火熱，有投資人預約隔日回購4.37公斤黃金，折合約8.74公斤，創下近期個人變現新高紀錄。

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP，上同）

業內指出，這波買賣潮正值金價「過山車」行情。12月24日，倫敦金現價一度衝破每盎司4500美元，改寫歷史新高，但29日卻單日重挫超過4%，價格瞬間蒸發200多美元，引發集中獲利了結。市場認為，年末資金回收、芝商所上調黃金期貨保證金10%，以及假期流動性偏低，共同放大了價格波動。

除了黃金，白銀交易也明顯升溫。中銀金行北方營運中心總監劉華威表示，近期白銀迎來「史上最熱時期」，公司成交多集中在1000公克銀條與15公斤板料，近兩天平均每天售出上百公斤白銀。

▲小克數金飾買氣旺。（示意圖／CFP）

同時，部分投資人趁金價回檔進場「抄底」。深圳水貝市場近期也出現剛性需求買盤回流，有消費者指出，一只36克金環因價格下跌，較前波高點便宜約1500元，吸引不少民眾進場補貨。

市場機構提醒，短線波動風險仍高。中金公司等分析指出，雖然央行持續購金、地緣政治風險仍在，對2026年金價形成中長期支撐，但短期內若金價跌破每盎司4300美元關卡，不排除出現更深一波修正。分析也提醒，一般投資人須留意元旦後市場流動性回升，可能引發第二波價格震盪，避免在高波動環境下過度追價或使用高槓桿操作。