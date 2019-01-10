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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

花1360可買1萬粉絲！「劇場效應」作祟　買流量、熱搜成另類產業

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▲▼買流量成為另類產業。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲買粉絲、流量或讚數成為另類產業。（示意圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸近期頻傳娛樂產業「數據流量造假」的事件，一些缺乏知名度的作品為了維持人氣，因此選擇「買熱搜」、「買粉絲」，若要讓影音保持熱度就選擇「刷流量」或「買收視」；現在還出現專門為客戶刷數據的網路店家，只要30元（人民幣，下同；約新台幣136元）就可以增加影音1萬次的播放量，300元（約新台幣1360元）就可買到1萬粉絲。

據新華社報導，當人們還在為某電視劇的播放量達200億次的紀錄驚訝時，另一部電視劇便以破400億次的數據緊接而出；然而，截至2017年12月，大陸網友規模不到8億，與那些動輒上十億次的數字相比，意味著大陸每位網友每天平均要貢獻2到3個播放量。

當流量意味著金錢時，一條依附在流量數據上的「造假產業鏈」就會蠢蠢欲動，就友某間傳媒公司提供包含初級粉絲、仿真粉絲、精品真人粉絲，價格從每萬次45元到1000元（約新台幣203元至4530元）不等，刷讚數的價格則是3元（約新台幣14元）100個；當然越高級的粉絲，就越不容易被知道是假帳號，或是被發現是特地拿來刷流量的工具。

▲▼買流量成為另類產業。（示意圖／達志影像／美聯社）

還有網路商店主打只需花費30元（約新台幣136元）就可以增加一條影音1萬次的播放量，10元（約新台幣45元）可以買200個讚、20元（約新台幣90元）可以買500個讚，300元（約新台幣1360元）就能增加1萬名粉絲。

報導指出，這些假數據裁剪了一整套「皇帝的新裝」，包含粉絲數、熱搜話題榜、收視率、點擊率等，藉此打造各種「影響力」來操控輿論，並且左右資本市場估值。這些漂亮的數據不僅無法反映出真實的市場情況，也不能指導市場良性操作，更不能反映大陸電視劇拍攝的真實狀況。

大陸知名編劇汪海林說，這就是好像社會學裡的「劇場效應」，在劇場裡，本來每個人都坐在座位上觀看演出，突然一個觀眾站了起來，破壞了觀看秩序，為了能看到演出，後排的人也跟著站了起來。最後全場觀眾都無奈地跟著起立；「相比之前，大家都更累了，卻只得到更差的觀看體驗」。

▼「劇場效應」只會讓觀眾得到更差的體驗品質。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼劇場效應,劇場。（示意圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：買粉絲,造假,流量,數據,讚數,買榜,粉絲,劇場效應,汪海林,熱搜

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