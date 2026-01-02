　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

海航空服員統一戴上「長髮簪」出勤　網熱議：鬧事的乘客要注意了

▲海航空服員近期統一佩戴上長髮簪，卻也引來安全性的爭議。（圖／翻攝錢江晚報）

▲海航空服員近期統一佩戴上長髮簪，卻也引來安全性的爭議。（圖／翻攝錢江晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分網友近日發現，海南航空空服員出勤時，頭上統一佩戴長形髮簪，再搭配原有的改良旗袍式服裝造型，十分優雅古典。不過，佩戴髮簪也引起部分網友憂慮，認為空服員的髮簪「又尖又長」，無論是對自己或是乘客的安全性需要再檢視，這也引起網路上「美觀」與「飛航安全」能否兼顧的論戰。

《錢江晚報》報導，近日，有網友在社交平台曬出海南航空空姐頭戴髮簪的照片，並配文，「看這個簪子又尖又長，有點害怕。」帖子一出，引發網友熱議。

▲海航空服員。（圖／翻攝錢江晚報）

部分網友認為發文者多慮，有人嚴肅討論潛在風險，擔心遇到飛機顛簸或緊急逃生情境時，髮簪可能傷到空服員或旅客；有人建議航空公司取消「用簪子裝飾」的要求，並主張若無法兼顧，美觀應讓位於安全；也有人留言揶揄稱，「鬧事的乘客要注意了！」

不過，也有乘客分享親身體驗後的觀察，並認為海航髮簪「很好看、看起來並不尖銳」，甚至有人以開玩笑的方式回應稱，「上次用它開快遞，都折了。」
機場工作人員普遍表示，若一般髮簪不尖銳、長度適中，可隨身登機，但仍以安檢現場判定為準，未通過安檢則需托運。至於海航旗下兩家航司客服人員則回應稱，其中一人表示髮簪頂部為鈍的、無危險性，另一人也表示，會保障旅客與空服員安全。

海南航空客服則回應，髮簪屬裝飾品、沒有尖銳部分，材質不便透露，「航空公司始終以安全為主。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

【A-Lin初戀地點爆紅】現任房客驚喊：不是我啦！XD

大陸熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

北京26歲警花「撞臉」楊紫走紅

2025年賣出192台保時捷！　陸銷售女王第3年稱霸

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

影／福建艦「零幀急停」近距離曝光！

陸男穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！

女子苦等失蹤6年丈夫真相好驚悚

陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」 網敲碗：看明年2027怎麼打

王心凌串燒回憶殺！湖南衛視跨年收視率第1

陸央媒連3天力挺用「水花消失術」震撼世界的農村女孩

陸網大讚：蔡依林重新定義演唱會標準

2026年首個「超級月亮」今晚現身

陸最嚴格「養犬規定」上路 飼主腦洞大開推「行狗記錄器」自保

宋濤：願與台灣各界展開國家統一協商

更多熱門

相關新聞

虎航明年起開放空服員戴眼鏡　運動鞋配合新制服同步實施

虎航明年起開放空服員戴眼鏡　運動鞋配合新制服同步實施

中華航空近日陸續開放空服員可配戴眼鏡、穿著自購黑色運動便鞋。台灣虎航也宣布，明年1月1日起跟進開放空服員配戴眼鏡執勤，並配合A321neo機隊交機時程，啟動換新制服專案，屆時將同步開放空服員穿著運動鞋。

華航開放空服員穿黑色運動鞋執勤　明年起上路

華航開放空服員穿黑色運動鞋執勤　明年起上路

空姐陳屍飯店　前夫跨國跟蹤狂刺15刀

空姐陳屍飯店　前夫跨國跟蹤狂刺15刀

傳空服員夾帶「瘦瘦針」入境遭移送、開除　國籍航空：依法規辦理

傳空服員夾帶「瘦瘦針」入境遭移送、開除　國籍航空：依法規辦理

長榮空服病逝2個月　父控資方說謊：有時間做公關、沒時間還公道

長榮空服病逝2個月　父控資方說謊：有時間做公關、沒時間還公道

關鍵字：

海南航空空服員髮簪飛安武器

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面