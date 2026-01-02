海航空服員統一戴上「長髮簪」出勤　網熱議：鬧事的乘客要注意了

▲海航空服員近期統一佩戴上長髮簪，卻也引來安全性的爭議。（圖／翻攝錢江晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分網友近日發現，海南航空空服員出勤時，頭上統一佩戴長形髮簪，再搭配原有的改良旗袍式服裝造型，十分優雅古典。不過，佩戴髮簪也引起部分網友憂慮，認為空服員的髮簪「又尖又長」，無論是對自己或是乘客的安全性需要再檢視，這也引起網路上「美觀」與「飛航安全」能否兼顧的論戰。

《錢江晚報》報導，近日，有網友在社交平台曬出海南航空空姐頭戴髮簪的照片，並配文，「看這個簪子又尖又長，有點害怕。」帖子一出，引發網友熱議。

部分網友認為發文者多慮，有人嚴肅討論潛在風險，擔心遇到飛機顛簸或緊急逃生情境時，髮簪可能傷到空服員或旅客；有人建議航空公司取消「用簪子裝飾」的要求，並主張若無法兼顧，美觀應讓位於安全；也有人留言揶揄稱，「鬧事的乘客要注意了！」

不過，也有乘客分享親身體驗後的觀察，並認為海航髮簪「很好看、看起來並不尖銳」，甚至有人以開玩笑的方式回應稱，「上次用它開快遞，都折了。」

機場工作人員普遍表示，若一般髮簪不尖銳、長度適中，可隨身登機，但仍以安檢現場判定為準，未通過安檢則需托運。至於海航旗下兩家航司客服人員則回應稱，其中一人表示髮簪頂部為鈍的、無危險性，另一人也表示，會保障旅客與空服員安全。

海南航空客服則回應，髮簪屬裝飾品、沒有尖銳部分，材質不便透露，「航空公司始終以安全為主。」