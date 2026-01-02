快訊／國1彰化段3車連環撞！轎車面目前全非　2人受困送醫

▲國1南向彰化路段發生3車追撞釀2人受困送醫。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國道一號南向彰化路段，今(2)日下午發生一起驚險連環車禍！2輛轎車與一輛小貨車不明原因撞成一團，占用內側車道。其中一輛白色轎車遭猛烈撞擊，車體後半部嚴重凹陷變形，導致車內女駕駛及男乘客受困。消防局獲報後緊急出動破壞器材協助脫困，並送往醫院救治，現場一度回堵1公里。詳細事故原因正由國道警方調查中。

彰化縣消防局下午3時46分接獲通報，國道1號南向199.5公里處彰化路段有2輛自小客車及一輛小貨車發生追撞。隨即由彰化分隊出動緊急救護人員，由分隊長楊師融指揮搶救。其中最嚴重的是一輛白色自小客車，在撞擊中車尾嚴重毀損、向內擠壓變形，導致車門無法開啟。

▲國1南向彰化路段發生3車追撞回堵超過1公里。（圖／翻攝自國道1968）

47歲女性駕駛與51歲男性乘客受困於車內。消防人員立即使用破壞器材全力搶救受困者。終於在下午4時07分成功協助兩人脫困。所幸僅臉部及肢體有多處擦傷，兩人皆送往醫院檢傷治療。

除了受困的白色自小客車，事故中另一輛轎車及小貨車駕駛與乘客均未受傷拒絕送醫。國道公路警察局第三公路警察大隊初步了解，事故佔用內側車道，直至下午4時39分才完全排除，恢復通行，追撞原因尚待調查。

▲國1南向彰化路段發生3車追撞車禍事故。（圖／警方提供）