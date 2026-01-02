影／福建艦「零幀急停」近距離曝光！　電磁彈射「秒」送戰機向海天

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《央視》再次曝光「福建艦」「2秒彈射與零幀急停」畫面，並且是獨家「近距離」視角，有如科技電影特效。電磁彈射核心部件「動子」，不僅能靠電磁推力瞬間提速，將戰機送向海天，更能在完成任務後迅速電磁剎停、回收能量，復位待命，展現出極強的技術實力。

「福建艦」（舷號：18）是大陸解放軍海軍第三艘航母，也是「首艘」完全自主設計並建造的「常規動力電磁彈射」航母。2025年正式交付入列，標誌著解放軍海軍從傳統的「滑躍起飛」跨越式進入與美軍現役最先進技術同級的「電磁彈射」時代。其滿載排水量超過80000噸，是目前全球除美國海軍外，體型最大、技術最先進的航空母艦。

其核心競爭力在於捨棄遼寧艦與山東艦採用的滑躍甲板，改為配置三條「電磁彈射器」與「電磁攔阻索」。這項技術突破解決了過去艦載機無法滿掛彈、滿燃料起飛的痛點，使航母能操作「殲35」五代隱身戰機及「空警600」重型固定翼預警機。

▲「 福建艦」2秒彈射「零幀」急停的畫面。（圖／翻攝央視）

《央視》獨家揭秘海軍「福建艦」2秒彈射「零幀」急停的畫面。福建艦甲板下的電磁彈射軌道，藏著「超級大力士」，叫「動子」，是電磁彈射的核心部件。對接艦載機起落架，靠電磁推力瞬間提速，把戰機送向海天。戰機離艦後，它又電磁剎停、回收能量，復位待命。

跑道後方的四條攔阻索，是幫助艦載機「急剎車」的關鍵。左舷中間位置，還有一套光學助降系統，確保戰機每一次降落都平穩絲滑。

大陸軍事專家張軍社分析指出，福建艦所引領的「彈射革命」直接為海軍戰力帶來了三個方面的能力飛躍。首先是艦載戰鬥機作戰能力的大幅提升，憑藉電磁彈射系統，戰鬥機能夠實現滿彈滿油起飛，這不僅增大了作戰半径，更顯著增強了戰機的攻擊火力；其次是作戰效率的飛躍，福建艦僅需90秒便能發射一架殲-15T戰鬥機，在滿負荷狀態下，單日可起降艦載機270到300架次。

第三是飛躍，構成了攻防一體的遠海作戰體系，電磁彈射讓空警-600固定翼預警機順利上艦，使編隊看得更遠、反應更快，並透過艦載機與屬艦協同作戰，大幅度提高中國海軍的遠洋作戰能力。

▲ 「福建艦」不斷海試測驗實力。（圖／翻攝央視）

關於福建艦滿編上艦的實力，從前不久完成的入列後首次海上實兵訓練任務中可見一斑。訓練中，殲-35、殲-15T、殲-15DT、空警-600等多型艦載機完成了多架次彈射起飛與著艦訓練，有效檢驗了電磁彈射、回收及甲板作業能力，進一步驗證了艦機適配性。

軍事評論員魏東旭解釋，「滿編上艦」代表艦載機部隊能夠實現百分之百的作戰能力，這不僅是搭載數量達到最大值，更關鍵的是艦載機部隊能以成建制、成體系的方式在福建艦上部署。

他強調，屆時，整艘航母如同5根手指攥成的強有力拳頭，「能夠針對對方的海空作戰體系，以及島嶼和陸地兵力進行猛烈打擊。相信這些艦載機正式滿編上艦的日子，已經不會等太久了。」