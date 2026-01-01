2025年賣出192台保時捷！　青島超級銷售女王連續3年稱霸

▲大陸被譽為「保時捷銷冠女王」的青島銷售員牟倩文 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸被譽為「保時捷銷冠女王」的青島銷售員牟倩文（Molly）於昨2025年最後一天發文總結全年度業績。她在2025年共達成192台車的訂單，其中包括新車175台及易手車17台，成功打破過去兩年連續賣出170台的紀錄。牟倩文感慨表示，「所願必得，如願以償」。

綜合陸媒報導，牟倩文近年來多次登上全大陸熱搜，成為業界傳奇。2023年與2024年，她分別交出年銷170台保時捷的驚人戰績，蟬聯大陸北區銷售冠軍。

她曾坦言，2023年達成170台後，若2024年未能維持水準將是「一種恥辱」。進入2025年，她雖對外宣稱不想給予自己太大壓力，但在7月1日結算上半年業績時，便已展現強勁勢頭，當時她透露6月份單月開票交車達19台，極具突破潛力。

▲牟倩文曬出證據與業績自證清白 。（圖／翻攝 網易）

卓越的業績也伴隨著負面輿論的侵擾。2025年2月，牟倩文遭遇嚴重的「造黃謠」事件。不法份子盜用其照片並惡意剪輯拼接成不雅影片流傳於外網，誣衊她「賣車靠陪睡」。

面對高達900多萬次的瀏覽量與騷擾電話，牟倩文選擇勇敢報警立案，並公開曬出警方的行政案件立案告知書。她嚴正澄清，年銷量數據真實無誤，客戶中有6至7成是女性，自己從未與客戶私下外出用膳。

牟倩文表示，2025年對她而言是充滿挑戰的一年，承受了極大的心理壓力與負面新聞攻擊。她深信「唯有拿出真本事，才能證明銷冠並非曇花一現」。目前，牟倩文依然是保時捷在大陸銷售體系中的前端標竿人物。