陳建仁6/21接中研院長　院方列舉學術成就：對公衛發展貢獻卓著

▲行政院聯合交接典禮，卸任院長陳建仁致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳建仁當選中研院第十三任院長。（圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

總統府今（2日）發布總統令，前副總統陳建仁當選中研院第十三任院長。中研院表示，陳建仁專長為流行病學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，所訂立的飲水中砷含量標準全世界受惠、B型肝炎與肝癌的研究成為全球臨床指引，對世界公共衛生發展貢獻卓著，預計今年6月21日上任。

中研院現任院長廖俊智即將在6月20日屆滿，中研院在去年6月啟動院長遴選作業，7月到9月底前公開徵求人選。根據規定，院長遴選委員會共有15名委員，本屆召集人為中研院前院長李遠哲，而遴選委員在去年12月召開評議會，從至少4名推薦名單中，選出排序前3名為院長候選人。經過無記名投票，前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟、院士朱敬一是排序前3名為院長候選人，陳建仁獲得票數最高，名單函報總統府，由總統遴選並任命。

總統府在今天發布總統令，陳建仁當選中央研究院第十三任院長，任期從今年6月21日起到120年6月20日為止。中研院稍早表示，新任院長陳建仁院士現為中研院基因體研究中心特聘研究員，研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，所訂立的飲水中砷含量的標準全世界受惠、B型肝炎與肝癌的研究成為全球臨床指引，對世界公共衛生發展貢獻卓著。

陳建仁畢業於台大動物學系，為美國約翰霍普金斯大學流行病學博士。曾任教於台大公共衛生學院，並曾擔任公共衛生研究所所長、流行病學研究所創所所長及公共衛生學院院長；95年起到中研院基因體研究中任特聘研究員，100年至104年間，出任中研院副院長，協助推動院務發展與跨領域研究。

中研院指出，陳建仁學術聲譽享譽國際，87年當選中研院院士，其後獲選為世界科學院院士（2005）、美國國家科學院國際院士（2017）及梵諦岡宗座科學院院士（2021）。亦曾榮獲總統科學獎（2005）、行政院壹等功績獎章（2005）、行政院傑出科技貢獻獎（2013），及總統府一等卿雲勳章（2024）等重要獎項。

除學術研究外，陳建仁也長期投入國家公共事務與科技行政工作，曾擔任行政院國科會主委及衛生署署長，參與推動我國科技政策、建置與優化公共衛生制度與防疫體系。在國家服務方面，105年至109年擔任中華民國副總統，協助國家推動重要政策，並在112年至113年間出任行政院院長，致力穩定施政、推動科技創新與公共治理。

中研院表示，現任院長廖俊智在任內，致力於制度革新以創造頂尖研究之環境，並在院內大力推動量子科技，淨零科技及防疫科技，以解決社會關鍵問題為己任，更積極延攬海外卓越學者，並創造各項獎勵制度以培育年輕學子及人才。在其帶領之下，中研院在多項關鍵領域發揮實質影響力，將在今年6月20日任期屆滿。

