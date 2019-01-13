華為員工涉諜被逮　《環時》批：波蘭顯然成為美國幫兇

▲華為陸籍員工在波蘭被逮。圖為北京華為手機商店。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

波蘭11日逮捕華為技術有限公司當地的員工，並指控他涉入間諜行為。由於波國情報機關上周五在推特公布被捕人員身分時，標註了美國CIA、FBI、國務院以及北約的官方帳號，大陸官媒《環球時報》今（13）日發表評論表示，波蘭這些高調的舉動是出於政治目的，就是在迎合美國打擊華為；若波蘭真的冒犯中國，將付出應有代價。

據波蘭公共電視台（TVP）11日報導，國安人員逮捕了一名中國大陸籍員工及從事網路業的波蘭公民，他們涉嫌違法從事間諜活動。華為公司今天向陸媒《第一財經》表示，已注意到局勢並進行調查，目前不便評論

中共人民日報旗下的《環球時報》今天發表評論稱，中國和東歐國家之間極少發生公開的間諜案糾紛，波方表示此次指控是針對個人行為，與華為公司沒有直接聯繫，但是它的整個處理方式已經對華為的聲譽造成損害；華沙方面很清楚此事的這一特殊效應，它一方面在表達對華盛頓的效忠，一方面在衝北京耍滑頭（指甩手段卻不坦責任）。

▲華為波蘭分公司。（圖／路透社）

評論提到，「於中美之間搞選邊站，在華為問題上做幫助美國的志願者，多數歐洲國家沒有這樣的積極性；一些歐洲國家遠離華為設備，一是受美方宣傳的影響，擔心華為設備真的不安全，二是受到了美國脅迫，像波蘭這樣公然跳出來的歐洲國家，還是第一個。」

評論呼籲，中國政府應堅決與波蘭方面交涉，並對其展開相應的反制，波方抓「中國間諜」，那麼中方就應當用國際上處理「間諜案」的通例來回應。「全世界都明白波蘭這一次做了美國的幫兇，那麼我們就應懲罰這個幫兇，無需顧忌西方輿論會說什麼。」

社評也疾呼，在這種時候，軟弱是中國形象最大的忌諱，「我們不會欺負波蘭，也完全犯不上欺負它，但當它冒犯中國的時候，它就須付出國際上通常預期的應有代價。」

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