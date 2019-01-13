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華為員工在波蘭被捕　陸駐波使館：波方應盡快進行領事通報

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▲▼華為波蘭分公司。（圖／路透）

▲華為波蘭分公司。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

華為在波蘭的一名主管王偉晶，被波蘭國家安全局（ABW）10日依「從事間諜活動」逮捕。中國駐波使館在12日指出，使館已約見波蘭外交部，要求盡快進行領事通報，並安排領事探視，依法、公正、妥善處理此案。

綜合陸媒報導，華為波蘭公司主管王偉晶10日被控「從事間諜活動」，遭波蘭國家安全局逮捕，同案還有一位波蘭前國內安全局高階官員Piotr Durbajlo也被捕。根據波國媒體報導，兩人將被拘留3個月。

華為12日晚間發布官方回應，「華為波蘭代表處員工王偉晶，因個人原因涉嫌違反波蘭法律而被逮捕調查，該事件對華為的全球聲譽造成了不良影響，依據公司勞動合同相關管理規定，華為決定立刻終止與王偉晶的雇傭關係。」

▼針對華為員工被捕事件，中國駐波使館在12日發表聲明。（圖／中國駐波使館官網）

▲▼針對華為員工被捕事件，中國駐波使館在12日發表聲明。（圖／中國駐波使館官網）

中國駐波使館也在12日發布聲明指出，「中方對一名中國公民被波方拘留高度關注」，駐波使館在第一時間，已約見波蘭外交部，「要求波方盡快向中方就事件情況進行領事通報」，儘早安排領事探視，並依法、公正、妥善處理此案，確實保障當事人合法權益、安全和人道主義待遇。

中國駐波使館表示，「中方堅決反對在缺乏事實依據的情況下刻意抹黑、無端捏造」，未來將繼續關注此案，全力保護中國公民的正當、合法權益。

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關鍵字：波蘭,華為,波蘭國家安全局,ABW,間諜,中國駐波使館

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